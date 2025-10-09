DAX vor Rekordhoch: Steht der große Sprung über 25.400 Punkte bevor?

Die Stagnation auf hohem Niveau am deutschen Aktienmarkt setzt sich fort. Der DAX bewegt sich seit vergangenem Donnerstag in einer engen Handelsspanne zwischen 24.250 und 24.500 Punkten. Analyst Frank Sohlleder von Activtrades weist darauf hin, dass das am Abend veröffentlichte Protokoll der letzten US-Notenbanksitzung möglicherweise für Bewegung sorgen könnte, da der Markt fest mit einer weiteren Zinssenkung Ende Oktober rechnet.

Am Donnerstag wird der DAX voraussichtlich ohne nennenswerte Veränderungen in den Handel starten. Der deutsche Leitindex, der am Vortag bis auf wenige Punkte an das Rekordhoch von 24.639 Zählern herankam, wird laut Broker IG bei etwa 24.593 Zählern indiziert. Charttechnik-Experte Martin Utschneider von RoboMarkets sieht bei einem möglichen Überschreiten des Rekordhochs Potenzial für einen Anstieg über 25.400 Punkte. Positive Faktoren, die den Markt stützen, sind unter anderem die erwarteten Zinssenkungen in den USA und die Aussicht auf eine Lösung der politischen Krise in Frankreich, sowie die positive Stimmung im US-Technologiesektor.

Am Dienstag wurden leichte Kursgewinne am deutschen Aktienmarkt erwartet, unterstützt durch positive Vorgaben aus Asien, wo der Nikkei ein weiteres Rekordhoch erreichte. Der DAX wurde rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start moderat höher bei 24.420 Punkten taxiert, bleibt jedoch unter der Marke von 24.500 Zählern. Analyst Jochen Mörsch von HQ Trust sieht statistisch gute Chancen für den DAX im vierten Quartal, da der Index im Schnitt um vier Prozent zulegte.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der DAX sich in einer Phase der Stagnation befindet, jedoch die Möglichkeit eines Anstiegs über das Rekordhoch besteht, wenn die Marktbedingungen günstig bleiben. Die Anleger warten auf weitere Impulse, insbesondere von der US-Notenbank, während die geopolitischen Entwicklungen in Europa ebenfalls eine Rolle spielen. Die aktuelle Marktlage bietet sowohl Herausforderungen als auch Chancen für Investoren, die auf eine positive Entwicklung im vierten Quartal hoffen.

Der DAX wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,03 % und einem Kurs von 24.627PKT auf Lang & Schwarz (09. Oktober 2025, 07:48 Uhr) gehandelt.