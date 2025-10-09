DEAG platziert Anleihe mit 7,75 %: Hohe Nachfrage für Live-Entertainment!
Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft hat am 8. Oktober 2025 den Zinssatz ihrer neuen Unternehmensanleihe mit einer Laufzeit von 2025 bis 2029 auf 7,75 % p.a. festgelegt. Das angestrebte Emissionsvolumen von 75 Millionen Euro wurde erfolgreich platziert, wobei die Anleihe sowohl bei institutionellen als auch privaten Anlegern auf hohe Nachfrage stieß und deutlich überzeichnet war. Die Mittel aus der Anleiheemission sollen zur Refinanzierung der bestehenden Unternehmensanleihe 2023/2026 sowie zur Unterstützung des organischen und anorganischen Wachstums der DEAG verwendet werden. Zudem ist geplant, Minderheitenanteile an Beteiligungen zu reduzieren.
Die Anleihe wird am 16. Oktober 2025 in den Handel im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse aufgenommen, wobei bereits ab dem 9. Oktober 2025 ein Handel per Erscheinen möglich sein soll. Die positive Resonanz der Investoren bekräftigt das Vertrauen in die Wachstumsstrategie der DEAG, die sich auf die Expansion im Bereich Live-Entertainment konzentriert. Der CEO Detlef Kornett äußerte sich zufrieden über das Platzierungsergebnis und betonte die hohe Nachfrage von nationalen und internationalen Investoren. CFO David Reinecke hob hervor, dass die hohe Nachfrage nach der Anleihe ein Zeichen für das attraktive Investmentpaket der DEAG sei.
Im Rahmen des Angebots gab es ein Umtauschangebot für Inhaber der bestehenden Anleihe 2023/2026 sowie eine Privatplatzierung. Rund 40 % der ausstehenden Anleihe wurden zum Umtausch angeboten und vollständig zugeteilt. Die DEAG plant, ihre Buy-&-Build-Strategie im zweiten Halbjahr 2025 weiter zu intensivieren. Kürzlich wurde die Mehrheit am ROCKHARZ Festival übernommen, das mit über 25.000 Besuchern jährlich das größte Festival seiner Art in Ostdeutschland ist. Darüber hinaus wird die DEAG zahlreiche Konzerte und Events mit namhaften Künstlern durchführen.
Für das Gesamtjahr 2025 erwartet die DEAG eine deutliche Verbesserung des EBITDA im Vergleich zum Vorjahr, unterstützt durch moderat steigende Umsätze. Die DEAG, gegründet 1978 in Berlin, ist ein führender Anbieter im Bereich Live-Entertainment und Ticketing in Europa und organisiert jährlich über 6.000 Veranstaltungen. Die kontinuierliche Weiterentwicklung der DEAG zielt darauf ab, internationale Märkte zu erschließen und den Ticketing-Bereich zu stärken.
DEAG Deutsche Entertainment Unternehmensanleihe 8,00 % bis 07/26 wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 102EUR auf Stuttgart (09. Oktober 2025, 07:33 Uhr) gehandelt.
