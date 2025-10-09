Fabasoft AG: Erfolgreicher Aktienrückkauf – Alle Details zum Programm 2025!**

Im Zeitraum vom 29. September bis zum 3. Oktober 2025 erwarb die Fabasoft AG insgesamt 7.330 Aktien. Die Details der Transaktionen sind wie folgt:

Am 6. Oktober 2025 veröffentlichte die Fabasoft AG eine Zulassungsfolgepflichtmitteilung im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2025. Diese Mitteilung erfolgt gemäß den Vorgaben der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052. Der Aktienrückkauf wurde am 25. September 2025 initiiert und zielt darauf ab, eigene Aktien über die Börse zurückzukaufen.

- **29.09.2025**: 1.304 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 16,50 EUR, Gesamtvolumen 21.516 EUR

- **30.09.2025**: 1.450 Aktien zu 16,85 EUR, Gesamtvolumen 24.432,50 EUR

- **01.10.2025**: 1.476 Aktien zu 16,45 EUR, Gesamtvolumen 24.275,20 EUR

- **02.10.2025**: 1.516 Aktien zu 16,60 EUR, Gesamtvolumen 25.165,60 EUR

- **03.10.2025**: 1.584 Aktien zu 16,10 EUR, Gesamtvolumen 25.502,40 EUR

Der gesamte Erwerb im Rahmen des Rückkaufprogramms beläuft sich somit auf 10.377 Aktien seit Beginn des Programms. Die Aktienkäufe erfolgen über die Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) durch eine von der Fabasoft AG beauftragte Bank, die den Rückkauf unabhängig und gemäß den Safe-Harbor-Regelungen durchführt.

Die Fabasoft AG informiert ihre Investoren über die Fortschritte des Rückkaufprogramms und stellt detaillierte Informationen auf ihrer Website zur Verfügung. Interessierte können die Transaktionsdetails im Bereich „Investoren / Kapitalmaßnahmen / Aktienrückkauf 2025“ auf der Unternehmenswebsite einsehen.

Für Rückfragen steht Mag. Klaus Fahrnberger, Investor Relations Manager der Fabasoft AG, zur Verfügung. Er kann per E-Mail unter ir@fabasoft.com oder telefonisch unter +43 732 60 61 62 0 kontaktiert werden.

Die Fabasoft AG, mit Sitz in Linz, Österreich, ist im Bereich der Softwareentwicklung tätig und an der Börse notiert. Die ISIN der Aktien lautet AT0000785407.

Diese Mitteilung stellt eine wichtige Information für Investoren dar, da sie Einblicke in die strategischen Maßnahmen des Unternehmens zur Stärkung des Aktienkurses und zur Rückführung von Kapital an die Aktionäre gibt.

Die Fabasoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 16,30EUR auf Lang & Schwarz (09. Oktober 2025, 07:48 Uhr) gehandelt.