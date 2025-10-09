Delivery Hero: Morgan Stanley senkt Stimmrechtsanteil auf 4,97 %

Die Mitteilung bezieht sich auf den Erwerb und die Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten sowie auf Änderungen in der Gesamtzahl der Stimmrechte. Der Mitteilungspflichtige ist die Morgan Stanley, eine juristische Person mit Sitz in Wilmington, Delaware, USA. Am 1. Oktober 2025 überschritt Morgan Stanley die Schwelle von 3 % der Stimmrechte an der Delivery Hero SE, was eine offizielle Mitteilung erforderlich machte.

Am 8. Oktober 2025 veröffentlichte die Delivery Hero SE eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die von der EQS Group übermittelt wurde. Diese Mitteilung ist Teil der gesetzlichen Anforderungen zur Transparenz im Aktienmarkt und richtet sich an ein europäisches Publikum. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in der Oranienburger Straße 70, 10117 Berlin, Deutschland. Der rechtliche Identifikationscode (LEI) der Delivery Hero SE lautet 529900C3EX1FZGE48X78.

Die aktuellen Stimmrechtsanteile von Morgan Stanley an der Delivery Hero SE belaufen sich auf insgesamt 4,97 %. Davon entfallen 3,24 % auf direkte Stimmrechte und 1,73 % auf Instrumente, die Stimmrechte gewähren. Im Vergleich zur letzten Mitteilung, die einen Gesamtanteil von 5,02 % auswies, ist ein leichter Rückgang zu verzeichnen. Die Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG beträgt 298.230.940.

Die Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen zeigen, dass Morgan Stanley 9.658.308 Stimmrechte direkt hält, was 3,24 % entspricht. Darüber hinaus besitzt Morgan Stanley verschiedene Finanzinstrumente, darunter Equity Call Options und andere Derivate, die zusätzliche Stimmrechte in Höhe von 1,73 % repräsentieren.

Die Mitteilung enthält auch Informationen über die Tochtergesellschaften von Morgan Stanley, die in der Kette der Kontrolle aufgeführt sind, jedoch keine direkten Stimmrechte an der Delivery Hero SE halten. Dies unterstreicht die Struktur und die Verflechtungen innerhalb des Unternehmens.

Insgesamt zeigt die Stimmrechtsmitteilung von Delivery Hero SE, dass Morgan Stanley eine bedeutende, wenn auch leicht reduzierte Beteiligung an dem Unternehmen hält. Diese Informationen sind für Investoren und Marktbeobachter von Interesse, da sie Einblicke in die Eigentümerstruktur und die Stimmrechtsverhältnisse geben.

Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 24,68EUR auf Lang & Schwarz (09. Oktober 2025, 07:48 Uhr) gehandelt.