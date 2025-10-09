Hannover Rück: Kursziel angehoben – Dividendenpolitik sorgt für Aufschwung!

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Hannover Rück SE von 335 auf 350 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Diese Anpassung folgt auf die überraschende Änderung der Dividendenpolitik des Unternehmens, die zu einer Erhöhung der Schätzungen für die Kapitalerträge führte. Analyst Philip Kett hebt hervor, dass die Hannover Rück aufgrund geringerer Katastrophenschäden auch ihre Ergebnisprognosen nach oben korrigiert hat. In einem sich abzeichnenden schwächeren Geschäftszyklus für die Rückversicherungsbranche sieht Kett die Hannover Rück als besonders gut positioniert, um ihr Gewinnwachstum zu behaupten.

Zusätzlich hat die Schweizer Großbank UBS die Hannover Rück ebenfalls auf "Buy" mit einem Kursziel von 280 Euro belassen. Analyst Will Hardcastle bewertet die revidierte Dividendenpolitik als positiven Schritt, der nicht nur die Konsensschätzungen um mehr als 10 Prozent steigern dürfte, sondern auch für mehr Sicherheit bei den Investoren sorgt. Die kanadische Bank RBC hat die Hannover Rück auf "Outperform" mit einem Kursziel von 295 Euro eingestuft. Analyst Mandeep Jagpal hebt hervor, dass die Anhebung der regulären Ausschüttungsquote und der Verzicht auf regelmäßige Sonderdividenden die Konsensschätzungen für 2025 um 11 Prozent anheben könnte. Die Dividendenrendite der Hannover Rück könnte dadurch über die von Konkurrent Munich Re steigen und das Niveau von Swiss Re erreichen.

Die neue Dividendenpolitik sieht vor, dass Hannover Rück künftig einen größeren Teil des Gewinns als Dividende ausschütten möchte. Die Ausschüttungsquote soll auf etwa 55 Prozent des Nettogewinns steigen, während sie im Vorjahr bei 46 Prozent lag. Die reguläre Dividende soll mindestens auf dem Vorjahresniveau bleiben und langfristig steigen. Die bisherige Praxis, Sonderdividenden auszuschütten, wird eingestellt und in die reguläre Dividende integriert.

Die Ankündigung der neuen Dividendenpolitik wurde an der Börse positiv aufgenommen, was sich in einem Kursanstieg von bis zu drei Prozent äußerte, wodurch die Hannover Rück zeitweise der stärkste Wert im DAX war. Diese Entwicklungen deuten auf eine positive Marktreaktion und eine vielversprechende Zukunft für die Hannover Rück hin, die sich in einem herausfordernden Marktumfeld behaupten möchte.

Die Hannover Rueck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 269,4EUR auf Lang & Schwarz (09. Oktober 2025, 07:48 Uhr) gehandelt.