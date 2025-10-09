Deutsche Bank und Bullish: Revolutionäre Partnerschaft für Kryptohandel!

Chris Tyrer, Präsident der Bullish Exchange, bezeichnete die Partnerschaft als wichtigen Schritt zur Erweiterung des Bankennetzwerks von Bullish und zur Verbesserung der Sicherheit und Effizienz der Dienstleistungen. Kilian Thalhammer, Leiter der Merchant Solutions bei der Deutschen Bank, betonte, dass die Zusammenarbeit mit Bullish, einem anerkannten Marktführer im Bereich regulierter Dienstleistungen für digitale Vermögenswerte, das Engagement der Bank für Sicherheit, Transparenz und Innovation widerspiegelt.

Am 8. Oktober 2025 gaben die Bullish Exchange und die Deutsche Bank eine strategische Partnerschaft bekannt, die darauf abzielt, eine nahtlose Fiat-Integration für den institutionellen Kryptohandel zu ermöglichen. Bullish, eine Plattform für digitale Vermögenswerte, wird von der Deutschen Bank umfassende Geschäftsbankdienstleistungen erhalten, darunter die Abwicklung von Fiat-Ein- und Auszahlungen für ihre Kunden. Diese Integration soll durch APIs für Echtzeit-Berichte und sofortige Überweisungen sowie eine virtuelle Buchhaltungslösung ergänzt werden, um die Abstimmungsraten zu verbessern.

Seit seiner Gründung im November 2021 hat Bullish ein Handelsvolumen von über 1,5 Billionen US-Dollar erreicht und gehört zu den zehn größten Börsen für Bitcoin und Ether. Die Plattform ist in mehreren Jurisdiktionen, darunter die USA, die EU, Hongkong und Gibraltar, reguliert und bietet eine hohe Liquidität durch automatisiertes Market Making.

Diese Partnerschaft ist Teil eines größeren Trends, bei dem traditionelle Finanzinstitute zunehmend in den Kryptomarkt einsteigen, um den wachsenden Bedarf an regulierten und sicheren Handelslösungen für digitale Vermögenswerte zu decken. Die Deutsche Bank positioniert sich als globale Hausbank für die aufstrebende digitale Wirtschaft und sucht aktiv nach weiteren Partnerschaften, die ihre Innovationsstrategie unterstützen.

Zusätzlich zu dieser Ankündigung gab Jiuzi Holdings, ein Anbieter von Ladeinfrastruktur für neue Energiefahrzeuge, bekannt, dass das Unternehmen einen Kapitalplan in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar zur schrittweisen Einführung von Kryptowährungen umsetzen wird. Diese Entwicklungen verdeutlichen das zunehmende Interesse und die Investitionen in den Kryptomarkt, sowohl von institutionellen als auch von traditionellen Finanzakteuren.

Insgesamt zeigt die Kooperation zwischen Bullish und der Deutschen Bank, wie traditionelle Finanzdienstleistungen und digitale Vermögenswerte zunehmend miteinander verschmelzen, was sowohl Chancen als auch Herausforderungen für die Branche mit sich bringt.

Bitcoin wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,04 % und einem Kurs von 122.071USD auf CryptoCompare Index (09. Oktober 2025, 07:50 Uhr) gehandelt.