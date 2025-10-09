Scout24: Aktienrückkauf und neues Kursziel – Was Anleger wissen müssen!

Die Mitteilung enthält detaillierte Informationen zu den zurückgekauften Stückzahlen, den jeweiligen Rückkauftagen, dem aggregierten Volumen, den gewichteten Durchschnittskursen sowie den Handelsplattformen, auf denen die Transaktionen stattfanden. Insgesamt wurden seit Beginn des Rückkaufprogramms am 7. April 2025 bis zum 3. Oktober 2025 bereits 466.565 Aktien zurückgekauft. Weitere Informationen zu den Rückkäufen sind auf der Website von Scout24 unter der Rubrik Investor Relations verfügbar.

Am 6. Oktober 2025 veröffentlichte die Scout24 SE eine Zulassungsfolgepflichtmitteilung gemäß der EU-Verordnung Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052. In dieser Mitteilung wurde bekannt gegeben, dass das Unternehmen im Zeitraum vom 29. September bis 3. Oktober 2025 insgesamt 14.988 Aktien im Rahmen eines laufenden Aktienrückkaufprogramms erworben hat. Dieses Rückkaufprogramm wurde ursprünglich am 3. April 2025 angekündigt. Der Erwerb der Aktien erfolgte ausschließlich über Börsen oder multilaterale Handelssysteme durch ein beauftragtes Kreditinstitut.

Zusätzlich wurde am selben Tag von der US-Bank JPMorgan ein neues Kursziel für die Scout24-Aktie veröffentlicht. Dieses wurde von 142 Euro auf 146 Euro angehoben, während die Einstufung auf "Overweight" belassen wurde. Analyst Marcus Diebel äußerte jedoch Skepsis gegenüber einem kürzlich getätigten Zukauf des Unternehmens in Spanien, sieht die negative Kursreaktion der Märkte jedoch als übertrieben an und betrachtet dies als Kaufgelegenheit für Anleger.

Ebenfalls am 6. Oktober 2025 wurde eine Stimmrechtsmitteilung veröffentlicht, die eine Erhöhung des Stimmrechtsanteils der Norges Bank auf 3,09 % dokumentiert. Diese Mitteilung wurde gemäß § 40 Abs. 1 WpHG veröffentlicht und betrifft den Erwerb von Aktien mit Stimmrechten. Die Norges Bank, die im Auftrag des norwegischen Staates handelt, hat ihre Stimmrechtsanteile seit der letzten Mitteilung erhöht.

Insgesamt zeigt die aktuelle Entwicklung bei Scout24 SE sowohl eine aktive Rückkaufstrategie als auch eine positive Marktreaktion auf die Kurszielanpassung, während gleichzeitig Bedenken hinsichtlich der jüngsten Akquisitionen bestehen.

Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 104,6EUR auf Lang & Schwarz (09. Oktober 2025, 07:47 Uhr) gehandelt.