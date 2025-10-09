Aurubis AG: Neue Dividendenpolitik und Strategie für nachhaltiges Wachstum!

Am 8. Oktober 2025 präsentierte Aurubis auf dem Capital Market Day in London seine überarbeitete Unternehmensstrategie mit dem Titel „Performance 2030: Forging resilience. Leading in multimetal.“ Diese Strategie zielt darauf ab, die Position des Unternehmens als führender Multimetallproduzent und Recycler zu stärken. Dr. Toralf Haag, Vorstandsvorsitzender, betonte, dass Aurubis gut positioniert sei, um den steigenden Bedarf an nachhaltigen Metallen zu decken, der durch technologische Fortschritte und geopolitische Veränderungen vorangetrieben wird.

Die Aurubis AG hat am 7. Oktober 2025 eine Änderung ihrer Dividendenpolitik bekannt gegeben, die eine Ausschüttungsquote von bis zu 30 % des operativen Konzernergebnisses nach Steuern ab dem Geschäftsjahr 2025/26 vorsieht. Im Vergleich dazu betrug die Ausschüttungsquote für das Geschäftsjahr 2023/24 lediglich 20 %. Für das laufende Geschäftsjahr 2024/25, das durch erhöhte Investitionen in strategische Projekte geprägt ist, wird eine Quote von 25 % angestrebt. Diese Anpassung reflektiert die aktuelle Zielsetzung des Unternehmens, wobei Vorstand und Aufsichtsrat sich vorbehalten, den konkreten Dividendenvorschlag abhängig von der Geschäftsentwicklung und Marktsituation festzulegen.

Aurubis plant, seine Marktpräsenz durch die Verarbeitung komplexer Rohstoffe und die Rückgewinnung von Metallen weiter auszubauen. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 eine Reihe von Initiativen umzusetzen, um den Marktzugang zu erweitern und die Profitabilität zu maximieren. Ein wichtiger Aspekt der Strategie ist die Expansion in Nordamerika, wo die erste und größte US-Multimetall-Recyclinganlage in Augusta, Georgia, im September 2025 in Betrieb genommen wurde. Diese Investition von rund 740 Millionen Euro soll die Recyclingkapazität erheblich erhöhen und die Marktposition in einem der attraktivsten Metallmärkte weltweit stärken.

Die Finanzprognose für das Geschäftsjahr 2025/26 sieht ein operatives EBITDA zwischen 580 und 680 Millionen Euro sowie ein operatives EBT zwischen 300 und 400 Millionen Euro vor. Aurubis verpflichtet sich zudem zu einer maximalen Net Leverage von 3,0 und einer Eigenkapitalquote von über 40 %. Die überarbeitete Dividendenpolitik und die klare Roadmap für zukünftiges Wachstum unterstreichen Aurubis' Engagement, attraktive Renditen für die Aktionäre zu erzielen und gleichzeitig in nachhaltiges Wachstum zu investieren.

Die Aurubis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 114EUR auf Lang & Schwarz (09. Oktober 2025, 07:50 Uhr) gehandelt.