Politische Krise in Frankreich: Wie sie den deutschen Anleihemarkt beeinflusst

Die politischen Turbulenzen in Frankreich haben den deutschen Anleihemarkt bislang nur geringfügig beeinflusst. Der Euro-Bund-Future stieg am Nachmittag um 0,04 Prozent auf 128,53 Punkte, während die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen bei 2,72 Prozent lag. Trotz dieser leichten Erholung konnten schwache Auftragsdaten aus Deutschland den Anleihemarkt nicht stützen. Im Vergleich zum Vormonat sanken die Bestellungen um 0,8 Prozent, während Volkswirte einen Anstieg um 1,2 Prozent prognostiziert hatten. Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank, äußerte sich besorgt über die stagnierende deutsche Industrie, die in einem von Handelskonflikten geprägten Umfeld nicht in Schwung komme. Für das laufende Jahr wird lediglich ein leichtes Wachstum erwartet.

Die politische Unsicherheit in Frankreich bleibt ein zentrales Thema. Nach dem überraschenden Rücktritt von Premierminister Sébastien Lecornu steht Präsident Emmanuel Macron unter erheblichem Druck. Die Opposition fordert lautstark seinen Rücktritt, während Lecornu bis Mittwochabend Gespräche mit politischen Kräften führen soll, um einen Ausweg aus der Krise zu finden. Eine Lösung ist jedoch noch nicht in Sicht. Die Renditen französischer Staatsanleihen stiegen erneut, was den Spread zu deutschen Anleihen ausweitete.