Politische Krise in Frankreich: Wie sie den deutschen Anleihemarkt beeinflusst
Die politischen Turbulenzen in Frankreich haben den deutschen Anleihemarkt bislang nur geringfügig beeinflusst. Der Euro-Bund-Future stieg am Nachmittag um 0,04 Prozent auf 128,53 Punkte, während die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen bei 2,72 Prozent lag. Trotz dieser leichten Erholung konnten schwache Auftragsdaten aus Deutschland den Anleihemarkt nicht stützen. Im Vergleich zum Vormonat sanken die Bestellungen um 0,8 Prozent, während Volkswirte einen Anstieg um 1,2 Prozent prognostiziert hatten. Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank, äußerte sich besorgt über die stagnierende deutsche Industrie, die in einem von Handelskonflikten geprägten Umfeld nicht in Schwung komme. Für das laufende Jahr wird lediglich ein leichtes Wachstum erwartet.
Die politische Unsicherheit in Frankreich bleibt ein zentrales Thema. Nach dem überraschenden Rücktritt von Premierminister Sébastien Lecornu steht Präsident Emmanuel Macron unter erheblichem Druck. Die Opposition fordert lautstark seinen Rücktritt, während Lecornu bis Mittwochabend Gespräche mit politischen Kräften führen soll, um einen Ausweg aus der Krise zu finden. Eine Lösung ist jedoch noch nicht in Sicht. Die Renditen französischer Staatsanleihen stiegen erneut, was den Spread zu deutschen Anleihen ausweitete.
Am Montag gab es einen weiteren Rückgang der Kurse deutscher Bundesanleihen, nachdem die französische Regierung zurückgetreten war. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,15 Prozent auf 128,47 Punkte, und die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 2,72 Prozent. Die politische Krise in Frankreich belastete die Kurse französischer Staatsanleihen erheblich, die Rendite zehnjähriger Titel stieg auf 3,58 Prozent und übertraf damit die Renditen in Griechenland und Italien.
Die Unsicherheit über die Haushaltspolitik in Frankreich, der zweitgrößten Volkswirtschaft der Eurozone, könnte zu Neuwahlen führen. Volkswirte der Commerzbank warnen, dass ohne Reformen die Schuldenquote des französischen Staates in den kommenden zehn Jahren auf über 150 Prozent steigen könnte. Insgesamt bleibt die politische Blockade in Frankreich bestehen, und ein Konsens für notwendige Reformen der Staatsfinanzen ist in weiter Ferne.
BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,01 % und einem Kurs von 128,9EUR auf Eurex (09. Oktober 2025, 07:36 Uhr) gehandelt.
