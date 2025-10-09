Future Fuels Inc.: Revolutionäre Daten für Uran-Exploration in Nunavut!

Die neu erworbenen Daten werden in die KI-Plattform DORA von Vrify integriert, was es dem Unternehmen ermöglicht, erstmals eine hochauflösende geophysikalische Abdeckung des Mountain Lake-Systems zu erhalten. Leckie ist optimistisch, dass diese Daten die Identifizierung geophysikalischer Merkmale erleichtern, die mit bekannter Mineralisierung in Verbindung stehen, und dass sie zur Entdeckung neuer Bohrziele im gesamten Konzessionsgebiet führen werden.

Future Fuels Inc. (ISIN: CA36118K1084 | WKN: A40TUW) hat den Erwerb hochauflösender geophysikalischer Daten bekannt gegeben, die das System Mountain Lake auf dem vollständig im Besitz des Unternehmens befindlichen Projekt Hornby im Territorium Nunavut abdecken. CEO Rob Leckie betont, dass die Konsolidierung und Digitalisierung historischer Daten aus früheren Explorationskampagnen ein zentrales Ziel des Projekts war. Diese Daten wurden in der Vergangenheit von verschiedenen Betreibern generiert, jedoch nie richtig zusammengeführt, was die aktuelle Exploration erheblich behindert hat.

Die historische geophysikalische Vermessung, die von Fugro Airborne Surveys im Jahr 2005 durchgeführt wurde, umfasste 684 Linienkilometer und gilt als die detaillierteste luftgestützte Untersuchung, die jemals im Hornby-Projekt durchgeführt wurde. Diese Daten waren zuvor nicht in der Nunavut-Geoscience-Datenbank erfasst, was ihre Nutzung bis jetzt verhinderte. Die Ergebnisse der Vermessung zeigten mehrere starke magnetische Körper und identifizierten bedeutende geophysikalische Leiter, die strukturelle Kontrollen aufwiesen und für zukünftige Untersuchungen empfohlen wurden.

Die Integration dieser historischen Daten in die DORA-Plattform wird voraussichtlich wertvolle Erkenntnisse liefern, die als Leitfaden für die zukünftige Exploration dienen können. Future Fuels Inc. sieht sich in einer strategisch günstigen Position im nordamerikanischen Uransektor, da die Nachfrage nach Uran aufgrund der Renaissance der Kernenergie steigt. Das Unternehmen hält zudem das Konzessionsgebiet Covette in Quebec, was sein Portfolio weiter stärkt.

Insgesamt wird erwartet, dass die neuen Daten und die damit verbundenen Technologien das Explorationspotenzial von Future Fuels Inc. erheblich steigern und das Unternehmen in die Lage versetzen, in einem wachsenden Markt für Uranmineralien erfolgreich zu agieren.

Die Future Fuels Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,87 % und einem Kurs von 0,545EUR auf Tradegate (09. Oktober 2025, 07:47 Uhr) gehandelt.