Scherzer & Co. AG: Aktienrückkauf und NAV zeigen spannende Entwicklungen!

Die Rückkäufe erfolgen über den XETRA-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse sowie über die Tradegate Exchange, wobei ein beauftragtes Kreditinstitut die Transaktionen durchführt. Die detaillierten Informationen zu den Rückkäufen sind auf der Unternehmenswebsite einsehbar.

Die Scherzer & Co. AG hat am 6. Oktober 2025 eine Korrektur ihrer vorherigen Mitteilung zum Aktienrückkaufprogramm veröffentlicht. Im Zeitraum vom 26. September bis 3. Oktober 2025 erwarb das Unternehmen insgesamt 11.629 eigene Aktien. Diese Käufe sind Teil eines umfassenden Rückkaufprogramms, das am 2. Juli 2025 initiiert wurde. Die täglichen Rückkäufe und die entsprechenden volumengewichteten Durchschnittskurse sind detailliert aufgeführt. So wurden am 26. September 1.644 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 2,3116 Euro zurückgekauft, während am 3. Oktober 2.398 Aktien zu einem Preis von 2,3200 Euro erworben wurden. Insgesamt beläuft sich die Zahl der seit Beginn des Rückkaufprogramms bis zum 3. Oktober 2025 auf 245.587 Aktien.

Zusätzlich veröffentlichte die Scherzer & Co. AG am 8. Oktober 2025 den Net Asset Value (NAV) zum 30. September 2025. Der Tageswert der Portfoliopositionen beträgt 3,27 Euro je Aktie, was im Vergleich zum aktuellen Kurs von 2,32 Euro eine Unterbewertung von etwa 29,05% darstellt. Es wird darauf hingewiesen, dass dieser Wert nicht auf geprüften Abschlusszahlen basiert und keine Prognosen für die Zukunft zulässt.

Das Portfolio der Scherzer & Co. AG umfasst mehrere bedeutende Positionen, darunter Weleda AG, 1&1 AG und Rocket Internet SE. Zudem wurde die RTL-Gesamtposition im Rahmen des Rückkaufangebots veräußert, während Aktien von ProSiebenSat.1 erworben wurden. Das Unternehmen hat auch positive Entwicklungen bei Redcare Pharmacy N.V. und ZEAL Network SE verzeichnet, die ihre Umsatz- und EBITDA-Prognosen angehoben haben.

Die Scherzer & Co. AG positioniert sich als Beteiligungsgesellschaft mit einem Fokus auf sicherheits- und chancenorientierte Investments. Die Aktien des Unternehmens sind im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse sowie in mehreren anderen Börsen notiert. Für Rückfragen steht der Vorstand, Dr. Georg Issels, zur Verfügung.

Die Scherzer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 2,32EUR auf Lang & Schwarz (09. Oktober 2025, 07:51 Uhr) gehandelt.