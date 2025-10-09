HORNBACH: Aktienrückkaufprogramm vorübergehend ausgesetzt – Details hier!

Die Rückkäufe fanden in einem Zeitraum statt, der von den ersten Käufen am 16. Juli bis zum 2. Oktober 2025 reicht. Die Meldung enthält detaillierte Informationen zu den täglichen Rückkäufen, einschließlich der Anzahl der zurückgekauften Aktien, des gewichteten Durchschnittskurses und des aggregierten Volumens. So wurden beispielsweise am 16. Juli 4.321 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 104,06 Euro pro Aktie zurückgekauft, was einem Gesamtvolumen von 449.652,77 Euro entspricht. Der höchste Preis wurde am 18. Juli mit 107,27 Euro pro Aktie erreicht.

Die HORNBACH Holding AG & Co. KGaA hat am 6. Oktober 2025 eine Zwischenmeldung zu ihrem laufenden Aktienrückkaufprogramm veröffentlicht. Dieses Programm wurde am 16. Juli 2025 initiiert und zielt darauf ab, die Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien zu reduzieren, um den Wert für die Aktionäre zu steigern. Bis zum 2. Oktober 2025 wurden insgesamt 54.390 Aktien zurückgekauft, wobei der Erwerb über die COMMERZBANK Aktiengesellschaft ausschließlich im XETRA-Handelssystem der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgte.

Insgesamt belief sich der gewichtete Durchschnittspreis der zurückgekauften Aktien auf 104,34 Euro, was zu einem aggregierten Volumen von 5.674.913,37 Euro führte. Die vollständigen Informationen zu den Rückkäufen sind auf der Unternehmenswebsite im Bereich „Investor Relations“ einsehbar.

Am 8. Oktober 2025 gab die Gesellschaft bekannt, dass das Rückkaufprogramm nach den zuletzt am 6. Oktober 2025 getätigten Käufen vorübergehend ausgesetzt wird. Die Entscheidung zur Aussetzung wurde getroffen, um die Marktbedingungen zu berücksichtigen, und es wird erwartet, dass das Programm zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr 2025 wieder aufgenommen wird. Diese Maßnahme könnte darauf abzielen, die Marktstabilität zu wahren und den Aktionären einen optimalen Rückkaufpreis zu sichern.

Die HORNBACH Holding AG & Co. KGaA ist ein etabliertes Unternehmen im Bereich Baumärkte und bietet eine breite Palette an Produkten und Dienstleistungen an. Die Rückkaufmaßnahmen sind Teil einer strategischen Initiative, um das Vertrauen der Investoren zu stärken und den Unternehmenswert zu steigern.

Die HORNBACH Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 91,45EUR auf Lang & Schwarz (09. Oktober 2025, 07:51 Uhr) gehandelt.