Polen lehnt Auslieferung im Nord-Stream-Fall ab: Tusk kritisiert Pipeline

Drei Jahre nach dem Anschlag auf die Nord-Stream-Pipelines hat der polnische Regierungschef Donald Tusk sich gegen die Auslieferung eines in Polen inhaftierten Verdächtigen ausgesprochen. Tusk betonte, dass es nicht im Interesse Polens liege, den Verdächtigen anzuklagen oder an einen anderen Staat auszuliefern. Der Verdächtige, ein Ukrainer namens Wolodymyr Z., wurde in der Nähe von Warschau festgenommen und sitzt derzeit in U-Haft. Ein polnisches Gericht hat eine 40-tägige Untersuchungshaft angeordnet, während die Behörden die Akten aus Deutschland prüfen. Wolodymyr Z. wird von der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe verdächtigt, an den Sprengungen der Nord-Stream-Pipelines beteiligt gewesen zu sein. Diese Explosionen im Herbst 2022 führten zu erheblichen Schäden an den Pipelines, die zuvor russisches Erdgas nach Deutschland transportierten.

Tusk äußerte sich auch kritisch zur Nord-Stream-Pipeline selbst und stellte fest, dass das Problem nicht die Sprengung, sondern der Bau der Pipeline sei. Polen hatte von Anfang an gegen den Bau der Nord-Stream-Pipelines protestiert, da man befürchtete, dass dies die Abhängigkeit Europas von russischen Gaslieferungen erhöhen und die Transitländer unter Druck setzen könnte.