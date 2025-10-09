Polen lehnt Auslieferung im Nord-Stream-Fall ab: Tusk kritisiert Pipeline
Drei Jahre nach dem Anschlag auf die Nord-Stream-Pipelines hat der polnische Regierungschef Donald Tusk sich gegen die Auslieferung eines in Polen inhaftierten Verdächtigen ausgesprochen. Tusk betonte, dass es nicht im Interesse Polens liege, den Verdächtigen anzuklagen oder an einen anderen Staat auszuliefern. Der Verdächtige, ein Ukrainer namens Wolodymyr Z., wurde in der Nähe von Warschau festgenommen und sitzt derzeit in U-Haft. Ein polnisches Gericht hat eine 40-tägige Untersuchungshaft angeordnet, während die Behörden die Akten aus Deutschland prüfen. Wolodymyr Z. wird von der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe verdächtigt, an den Sprengungen der Nord-Stream-Pipelines beteiligt gewesen zu sein. Diese Explosionen im Herbst 2022 führten zu erheblichen Schäden an den Pipelines, die zuvor russisches Erdgas nach Deutschland transportierten.
Tusk äußerte sich auch kritisch zur Nord-Stream-Pipeline selbst und stellte fest, dass das Problem nicht die Sprengung, sondern der Bau der Pipeline sei. Polen hatte von Anfang an gegen den Bau der Nord-Stream-Pipelines protestiert, da man befürchtete, dass dies die Abhängigkeit Europas von russischen Gaslieferungen erhöhen und die Transitländer unter Druck setzen könnte.
Parallel dazu gibt es in Deutschland Entwicklungen im Bereich der Erdgasförderung. In Reichling am Ammersee sollen frühestens im ersten Quartal 2026 die Ergebnisse einer Gasbohrung vorliegen. Die Probebohrung, die bis zu einer Tiefe von 3.400 Metern durchgeführt wurde, zeigte erste Anzeichen von Kohlenwasserstoffen. Trotz dieser positiven Signale gab es in der Region massive Proteste gegen das Gasprojekt, sowohl von Anwohnern als auch von Umweltschutzorganisationen. Diese Proteste führten zu Blockaden des Bohrgeländes und einer intensiven Debatte in der Kommunalpolitik. Der Kreistag Landsberg am Lech hat sich mit breiter Mehrheit gegen laufende und zukünftige Gasbohrungen ausgesprochen, wobei Bedenken hinsichtlich der Umwelt, des Grundwassers und des Klimaschutzes geäußert wurden. Dennoch wurde die Konzession für die Gasbohrung vom bayerischen Wirtschaftsministerium um zwei Jahre verlängert, was die Kontroversen um das Projekt weiter anheizt.
Insgesamt spiegeln diese Entwicklungen die komplexen geopolitischen und umweltpolitischen Herausforderungen wider, mit denen Polen und Deutschland konfrontiert sind.
Erdgas wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,10 % und einem Kurs von 3,332USD auf Ariva Indikation (08. Oktober 2025, 21:59 Uhr) gehandelt.
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.