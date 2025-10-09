Swissnet AG übertrifft Erwartungen: Umsatz sprunghaft um 91,4 % gestiegen!
Die Swissnet AG, ehemals Beaconsmind AG, hat am 30. September 2025 starke Ergebnisse für das erste Halbjahr 2025 veröffentlicht, die die Erwartungen der Analysten übertreffen. Der Konzernumsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 91,4 % auf 11,3 Millionen CHF, was sowohl auf organisches Wachstum als auch auf die vollständige Konsolidierung der Swissnet AG und Lokalee nach dem Reverse Merger im Januar zurückzuführen ist. Das bereinigte EBITDA verdoppelte sich auf 2,3 Millionen CHF, was eine EBITDA-Marge von 20 % bedeutet und die Effizienz des Unternehmens trotz anhaltender Expansion unterstreicht. Der bereinigte Nettogewinn erreichte 0,8 Millionen CHF, was einen signifikanten Fortschritt in Richtung Profitabilität darstellt.
Die internationale Expansion des Unternehmens zeigt erste Erfolge: Swissnet MENA konnte Verträge im Wert von 0,5 Millionen AED in den Vereinigten Arabischen Emiraten abschließen, während Swissnet APAC einen Vertrag über 0,25 Millionen SGD mit einem führenden Krankenhaus in Singapur sicherte. Diese Erfolge belegen die Fähigkeit von Swissnet, globale Partnerschaften zu nutzen und Projekte über verschiedene Regionen hinweg zu replizieren. Der Anteil der wiederkehrenden Einnahmen liegt mittlerweile bei etwa 75 %, was für Stabilität und Vorhersehbarkeit sorgt.
Analysten von First Berlin und Quirin Privatbank haben ihre Kaufempfehlungen für die Aktie bekräftigt. First Berlin hält an einem Kursziel von 19,00 EUR fest, während Quirin das Kursziel auf 23,50 EUR erhöht hat. Die Analysten sehen die Swissnet AG gut positioniert, um die Wachstumsprognosen für 2025 zu erreichen, die einen Umsatz von 28 bis 30 Millionen CHF und ein EBITDA von 5,5 bis 6,0 Millionen CHF vorsehen, was ein organisches Wachstum von rund 30 % impliziert.
Die Managementstrategie fokussiert sich auf die digitale Transformation und die Bereitstellung von SaaS-Lösungen, die das Unternehmen als Anbieter für Standortmarketing und digitale Infrastruktur positionieren. Die Kombination aus gestiegener Rentabilität, hohem Anteil an wiederkehrenden Einnahmen und einer vielversprechenden Pipeline in schnell wachsenden Regionen lässt auf eine nachhaltige positive Entwicklung der Swissnet AG in der zweiten Jahreshälfte 2025 und darüber hinaus schließen.
Die beaconsmind Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,39 % und einem Kurs von 6,50EUR auf Lang & Schwarz (09. Oktober 2025, 07:53 Uhr) gehandelt.
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.