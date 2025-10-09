Swissnet AG übertrifft Erwartungen: Umsatz sprunghaft um 91,4 % gestiegen!

Die Swissnet AG, ehemals Beaconsmind AG, hat am 30. September 2025 starke Ergebnisse für das erste Halbjahr 2025 veröffentlicht, die die Erwartungen der Analysten übertreffen. Der Konzernumsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 91,4 % auf 11,3 Millionen CHF, was sowohl auf organisches Wachstum als auch auf die vollständige Konsolidierung der Swissnet AG und Lokalee nach dem Reverse Merger im Januar zurückzuführen ist. Das bereinigte EBITDA verdoppelte sich auf 2,3 Millionen CHF, was eine EBITDA-Marge von 20 % bedeutet und die Effizienz des Unternehmens trotz anhaltender Expansion unterstreicht. Der bereinigte Nettogewinn erreichte 0,8 Millionen CHF, was einen signifikanten Fortschritt in Richtung Profitabilität darstellt.

Die internationale Expansion des Unternehmens zeigt erste Erfolge: Swissnet MENA konnte Verträge im Wert von 0,5 Millionen AED in den Vereinigten Arabischen Emiraten abschließen, während Swissnet APAC einen Vertrag über 0,25 Millionen SGD mit einem führenden Krankenhaus in Singapur sicherte. Diese Erfolge belegen die Fähigkeit von Swissnet, globale Partnerschaften zu nutzen und Projekte über verschiedene Regionen hinweg zu replizieren. Der Anteil der wiederkehrenden Einnahmen liegt mittlerweile bei etwa 75 %, was für Stabilität und Vorhersehbarkeit sorgt.