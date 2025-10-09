5 Millionen US-Dollar für Graphit: Investition stärkt Alaskas Zukunft!

Der Erlös aus der Investition wird für Umweltstudien und Genehmigungsverfahren für das Konzessionsgebiet sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. Doyon Limited, eine Alaska Native Corporation, sieht die Investition nicht nur als Unterstützung für Graphite One, sondern auch als langfristige Investition in Alaska. Aleut, ebenfalls eine Alaska Native Corporation, betont die Bedeutung von Graphit für erneuerbare Energien und sieht in der Investition eine Möglichkeit, zukünftige Chancen in Alaska zu schaffen.

Graphite One Inc. hat eine strategische Investition in Höhe von 5 Millionen US-Dollar von Doyon Limited und Aleut erhalten, um die Erschließung der Graphitlagerstätte „Graphite Creek“ voranzutreiben. Diese Investition erfolgt im Rahmen einer nicht vermittelten Privatplatzierung von 8.514.024 Einheiten zu einem Preis von 0,82 C$ pro Einheit. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem Warrant, der den Inhabern das Recht gibt, innerhalb von drei Jahren eine weitere Stammaktie zu einem Preis von 1,03 C$ zu erwerben. Die Genehmigung der TSX Venture Exchange für diese Privatplatzierung steht noch aus.

Graphite One plant, eine vollständig integrierte US-Lieferkette für fortschrittliche Graphitmaterialien aufzubauen, die Anodenmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien und andere Graphitprodukte umfasst. Das Unternehmen beabsichtigt, eine moderne Graphitproduktionsanlage in Warren, Ohio, zu errichten, die mit natürlichem Graphit aus der geplanten Mine „Graphite Creek“ in Alaska versorgt wird. Diese Lagerstätte wurde 2022 als die größte natürliche Graphitlagerstätte in den USA identifiziert und gilt als eine der bedeutendsten weltweit.

Zusätzlich hat Graphite One zwei nicht verbindliche Absichtserklärungen mit der EXIM Bank über Darlehen in Höhe von bis zu 895 Millionen US-Dollar unterzeichnet, um die Erschließung der Mine und den Bau der Produktionsanlage zu finanzieren. Doyon und Aleut sind nicht die ersten Investoren in Graphite One; die Bering Straits Native Corporation hatte bereits 2023 eine strategische Investition getätigt.

Die Investitionen von Doyon und Aleut unterstreichen das Vertrauen in die verantwortungsvolle Erschließung von Ressourcen und die Schaffung von Mehrwert für die Gemeinden in Alaska. Graphite One sieht sich in der Verantwortung, mit diesen Partnerschaften ein Modell für nachhaltige Entwicklung zu schaffen, das sowohl den Gemeinden als auch dem Bundesstaat Alaska langfristigen Nutzen bringt.

Die Graphite One Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,82 % und einem Kurs von 1,380EUR auf TSX Venture (08. Oktober 2025, 21:59 Uhr) gehandelt.