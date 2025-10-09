Deutschland stärkt Wirtschaft: Neue Chancen in der Entwicklungszusammenarbeit!

Der Aktionsplan sieht vor, dass konkrete Initiativen und Projekte in Zusammenarbeit mit Unternehmen und Verbänden entwickelt werden. Die frühzeitige Einbindung der Wirtschaft in bilaterale Regierungskonsultationen soll dazu beitragen, dass deutsche Unternehmen bei der Vergabe von Aufträgen bessere Chancen haben, insbesondere im Wettbewerb mit Konkurrenten aus Ländern wie China. Um dies zu unterstützen, sollen verbesserte Fördermöglichkeiten und maßgeschneiderte Ausschreibungskriterien geschaffen werden.

Die Bundesregierung plant, die deutsche Wirtschaft stärker in die Entwicklungszusammenarbeit einzubinden. Dies geht aus einem Aktionsplan hervor, den Entwicklungsministerin Reem Alabali Radovan bei einer Konferenz in Berlin vorgestellt hat. Die Ministerin betont, dass Deutschland auf Partner im Globalen Süden angewiesen ist, um wirtschaftlich zukunftsfähig zu bleiben. Insbesondere bei Rohstoffen wie Kobalt und Kupfer, die für Digitalisierung und Energiewende unerlässlich sind, führt kein Weg am Globalen Süden vorbei.

Finanzminister Lars Klingbeil weist darauf hin, dass bis 2050 ein Viertel der Weltbevölkerung in Afrika leben wird. Angesichts der sich verändernden globalen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, wie etwa der Zollpolitik der USA, ist es für Deutschland und Europa wichtig, neue strategische Partnerschaften zu entwickeln, um nationale und europäische Interessen zu wahren und wirtschaftlich erfolgreich zu bleiben.

Ein weiterer wichtiger Aspekt des Aktionsplans ist der Wiederaufbau in Krisengebieten wie der Ukraine, Syrien und dem Gazastreifen. Alabali Radovan betont, dass diese Mammutaufgabe ohne privatwirtschaftliches Engagement nicht zu bewältigen sei. Sie kündigte an, dass bereits Notunterkünfte für den Gazastreifen bereitstehen und finanziert sind.

Insgesamt zielt der Aktionsplan darauf ab, die deutsche Wirtschaft aktiver in die Entwicklungszusammenarbeit einzubeziehen und die Chancen für Unternehmen zu erhöhen, sich international zu positionieren. Dies geschieht vor dem Hintergrund einer sich verändernden globalen Landschaft, in der Deutschland neue Wege finden muss, um wirtschaftlich erfolgreich zu bleiben und gleichzeitig einen Beitrag zur globalen Entwicklung zu leisten.

Kupfer wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,85 % und einem Kurs von 4,43USD auf COMEX (05. Februar 2025, 22:24 Uhr) gehandelt.