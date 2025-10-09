Deutsche Börse: Kursziel gesenkt, aber Kaufempfehlung bleibt stark!

Trotz dieser Herausforderungen zeigen sich die Zahlen mittlerweile stabiler. Vor dem Hintergrund der bevorstehenden Quartalsberichtssaison hat Goy seine Schätzungen für Euronext stabil gehalten, während die Prognosen für die London Stock Exchange und die Deutsche Börse nur moderat gesenkt wurden. Dies führt zu einer attraktiven Bewertung der Aktien, insbesondere für Euronext, das als bevorzugter Titel gilt.

Die Deutsche Bank Research hat das Kursziel für die Deutsche Börse von 298 auf 291 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. In einer aktuellen Branchenanalyse hebt Analyst Benjamin Goy hervor, dass die Aktienkurse der europäischen Börsenbetreiber ein herausforderndes Quartal hinter sich haben. Die schwache Performance im Vergleich zur US-Konkurrenz wird auf verschiedene Faktoren zurückgeführt, darunter die Disruptionsrisiken durch Künstliche Intelligenz (KI), teilweise niedrigere Handelsvolumina und sinkende Zinsen.

Zusätzlich hat die Deutsche Börse AG im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms vom 29. September bis 6. Oktober 2025 insgesamt 60.780 Aktien erworben. Der Rückkauf erfolgt über die Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und wird von einem beauftragten Kreditinstitut durchgeführt. Seit Beginn des Rückkaufprogramms am 26. Februar 2025 wurden insgesamt 1.573.700 Aktien zurückgekauft. Die Deutsche Börse informiert regelmäßig über den Fortschritt des Programms auf ihrer Website.

Insgesamt spiegelt die Analyse von Deutsche Bank Research die gegenwärtigen Herausforderungen und Chancen der Deutschen Börse wider. Während die Marktbedingungen schwierig sind, insbesondere im Vergleich zu den US-Märkten, bleibt die langfristige Perspektive für die Deutsche Börse positiv, was sich in der Beibehaltung der Kaufempfehlung zeigt. Anleger sollten die Entwicklungen in der Branche und die Fortschritte des Aktienrückkaufs im Auge behalten, um fundierte Entscheidungen zu treffen.

Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 228,3EUR auf Lang & Schwarz (09. Oktober 2025, 07:53 Uhr) gehandelt.