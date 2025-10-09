Bar Leone in Hongkong: Erste asiatische Bar als 'Weltbeste Bar' 2025!

Die Bar Leone, die im Central District von Hongkong ansässig ist, verfolgt das Konzept der „Cocktail Popolari“, was bedeutet, dass sie hochwertige Cocktails für die breite Öffentlichkeit anbietet. Der Mitbegründer Lorenzo Antinori möchte mit dieser Philosophie die Komplexität der modernen Mixologie reduzieren und den Fokus auf einfache, aber geschmackvolle Getränke legen, die mit Herzlichkeit serviert werden.

Am 8. Oktober 2025 wurde die Bar Leone in Hongkong als „The World's Best Bar“ im Rahmen der prestigeträchtigen Liste „The World’s 50 Best Bars 2025“ ausgezeichnet. Diese Ehrung markiert einen bedeutenden Meilenstein, da es die erste Bar aus Asien ist, die den ersten Platz in dieser globalen Rangliste einnimmt. Die Veranstaltung fand in Hongkong statt und vereinte die internationale Bar-Community, um herausragende Leistungen in der Gastronomie zu würdigen.

In der Liste der besten Bars sind insgesamt 29 Städte vertreten, darunter acht neue Einträge. Zu den weiteren Top-Platzierungen gehören das Handshake Speakeasy in Mexiko-Stadt auf Platz zwei, Sips (Platz drei) und Paradiso (Platz vier) in Barcelona sowie Tayēr + Elementary in London auf Platz fünf. Besonders hervorzuheben ist die Mirror Bar in Bratislava, die als „Disaronno Highest New Entry“ ausgezeichnet wurde, sowie Moebius Milano, das um 31 Plätze auf Rang sieben kletterte und den „Nikka Highest Climber Award“ erhielt.

Die Veranstaltung ehrte auch individuelle Leistungen, wie Simone Caporale, der als „Roku Industry Icon“ ausgezeichnet wurde, und die Bar Mauro in Mexiko-Stadt, die den „Campari One To Watch Award“ erhielt. Der „Ketel One Sustainable Bar Award“ ging an das Cambridge Public House in Paris, während die Bar Mimi Kakushi als beste Bar im Nahen Osten und die Hero Bar als beste Bar in Afrika ausgezeichnet wurden.

Emma Sleight, Leiterin der Abteilung Inhalt bei „The World's 50 Best Bars“, betonte die Bedeutung der Auszeichnung für die Bar Leone und hob die Vielfalt der globalen Bar-Landschaft hervor. Die Liste spiegelt nicht nur die Exzellenz im Gastgewerbe wider, sondern auch die Kreativität und Innovationskraft der Bars weltweit.

