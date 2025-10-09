Somec S.p.A.: GBC AG empfiehlt Kauf mit Kursziel von 23,35 EUR!

Die Profitabilität verbesserte sich signifikant, mit einem EBITDA-Anstieg von 24,1 % auf 15,8 Millionen EUR, was einer EBITDA-Marge von 8,2 % entspricht (Vorjahr: 6,9 %). Diese Verbesserung wurde durch Skaleneffekte und einen vorteilhaften Umsatzmix, der einen höheren Anteil an margenstarken Refitting-Projekten beinhaltete, begünstigt. Auch das Nettoergebnis zeigte eine positive Entwicklung und erreichte 1,63 Millionen EUR, im Vergleich zu einem Verlust von 2,14 Millionen EUR im Vorjahr.

Am 8. Oktober 2025 veröffentlichte die GBC AG eine Research-Studie zu Somec S.p.A., in der das Unternehmen mit der Empfehlung „Kaufen“ und einem Kursziel von 23,35 EUR bewertet wird. Die Analyse basiert auf den Halbjahreszahlen 2025, die am 25. September veröffentlicht wurden. In den ersten sechs Monaten des Jahres erzielte Somec ein moderates Umsatzwachstum von 3,9 % auf 192,7 Millionen EUR, unterstützt durch starke Leistungen im maritimen Sektor und im Refitting-Geschäft, das die Modernisierung älterer Schiffe umfasst.

Der Hauptgeschäftsbereich „Horizons“ trug mit 60 % zum Umsatz bei und erzielte 115,5 Millionen EUR, was fast das Vorjahresniveau bestätigte. Projektverschiebungen im zivilen US-Glasgeschäft bremsten jedoch das Wachstum. Im Segment „Mestieri“ wurde ein Umsatzanstieg von 25,3 % auf 48,8 Millionen EUR verzeichnet, unterstützt durch maritime Projekte, insbesondere im Neubau von Kreuzfahrtschiffen. Das EBITDA in diesem Bereich stieg auf 2,9 Millionen EUR, was einer EBITDA-Marge von 5,8 % entspricht.

Im Segment „Talenta“ stiegen die Umsätze um 5,7 % auf 28,4 Millionen EUR, während das EBITDA aufgrund von Umstrukturierungskosten nahezu stabil bei 2,1 Millionen EUR blieb. Der Gesamtauftragsbestand betrug zum 30. Juni 2025 678 Millionen EUR, was nur leicht unter dem Vorjahreswert lag. Dank neuer Großaufträge stieg dieser bis Mitte Juli auf 769 Millionen EUR.

Die Bilanzstruktur wurde durch eine Sachkapitalerhöhung um 6,11 Millionen EUR gestärkt, die zur Verbesserung der Eigenkapitalbasis diente. Das Management bestätigte die positive Prognose für 2025, mit einer erwarteten Margenverbesserung und einer Reduzierung der Verschuldung. Aufgrund der positiven Entwicklung und der starken Marktposition im maritimen Sektor wird ein weiteres Wachstum erwartet. Das Kursziel wurde moderat auf 23,35 EUR angehoben, und die GBC AG sieht weiterhin erhebliches Kurspotenzial in der Somec-Aktie.

Die Somec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,32 % und einem Kurs von 15,30EUR auf Frankfurt (08. Oktober 2025, 17:20 Uhr) gehandelt.