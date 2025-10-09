AGRANA Halbjahresbericht: EBIT bricht ein, aber Food-Segment glänzt!

AGRANA-CEO Stephan Büttner erklärte, dass das Unternehmen sich in einer herausfordernden Transformationsphase befindet, die durch die Implementierung der neuen Konzernstrategie „NEXT LEVEL“ geprägt ist. Während die Ergebnisse im Bereich Food & Beverage Solutions stabil sind, bleibt die operative Performance im Zucker- und Stärkegeschäft unbefriedigend. Im Zuckersegment wurden einmalige Aufwendungen im Rahmen einer Restrukturierung in Österreich und Tschechien verbucht, die das EBIT zusätzlich belasteten.

Die AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft hat am 9. Oktober 2025 ihre Halbjahresergebnisse für das Geschäftsjahr 2025/26 veröffentlicht. Im Zeitraum vom 1. März bis 31. August 2025 verzeichnete der Konzern einen signifikanten Rückgang des Ergebnisses der Betriebstätigkeit (EBIT) um 50,5 % auf 28,0 Millionen Euro. Der Umsatz fiel um 9,1 % auf 1.691,6 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr. Trotz dieser Rückgänge hebt AGRANA die Jahresprognose an, insbesondere aufgrund der starken Performance im Geschäftsbereich Food & Beverage Solutions, wo das EBIT auf 68,0 Millionen Euro stieg, was einer EBIT-Marge von 7,9 % entspricht.

Im Detail zeigt das Segment Food & Beverage Solutions eine positive Entwicklung mit einem moderaten Umsatzanstieg auf 859,1 Millionen Euro. Im Gegensatz dazu verzeichnete das Segment Agricultural Commodities & Specialities (ACS) – Stärke einen Umsatzrückgang auf 506,5 Millionen Euro und ein stark gesunkenes EBIT von nur 3,1 Millionen Euro. Das Zuckersegment erlitt einen dramatischen Rückgang, mit einem Umsatz von 309,6 Millionen Euro und einem negativen EBIT von –36,3 Millionen Euro, was auf gesunkene Absätze und Verkaufspreise zurückzuführen ist.

Für das Gesamtjahr 2025/26 rechnet AGRANA nun mit einem EBIT zwischen 45 und 60 Millionen Euro, was einen Anstieg von 10 % bis 50 % im Vergleich zum Vorjahr bedeutet. Der Konzern erwartet jedoch einen moderaten Rückgang des Gesamtumsatzes und plant Investitionen von rund 100 Millionen Euro, was unter dem Niveau des Vorjahres liegt.

Insgesamt zeigt AGRANA eine gemischte Bilanz für das erste Halbjahr, mit starken Ergebnissen im Bereich Food & Beverage Solutions, während die Herausforderungen im Zucker- und Stärkegeschäft weiterhin bestehen.

Die Agrana Beteiligungs Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,10 % und einem Kurs von 12,70EUR auf Lang & Schwarz (09. Oktober 2025, 07:54 Uhr) gehandelt.