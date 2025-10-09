    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGerresheimer AktievorwärtsNachrichten zu Gerresheimer

    AKTIE IM FOKUS

    133 Aufrufe 133 0 Kommentare 0 Kommentare

    Gerresheimer sacken ab - Serie von Gewinnwarnungen

    Für Sie zusammengefasst
    • Gerresheimer-Aktien fallen um 8,6 Prozent auf 34,14 Euro.
    • Vierte Gewinnwarnung in zwei Jahren, erste unter neuem CFO.
    • Analysten erwarten deutliche Revision der 2025er-Erwartungen.
    AKTIE IM FOKUS - Gerresheimer sacken ab - Serie von Gewinnwarnungen
    Foto: Marion Stolzenwald - Gerresheimer AG

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach einer weiteren Gewinnwarnung sind die Aktien von Gerresheimer am Donnerstag unter die Räder gekommen. Im vorbörslichen Handel auf Tradegate sank der Kurs um 8,6 Prozent zum Xetra-Schluss auf 34,14 Euro.

    Es sei die vierte Gewinnwarnung des Spezialverpackungsherstellers in den vergangenen zwei Jahren und die erste unter dem neuen Finanzchef, kommentierte David Adlington von JPMorgan. Die Konsenserwartungen dürften nun für 2025 deutlich nach unten revidiert werden, so der Analyst.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Gerresheimer AG!
    Long
    35,48€
    Basispreis
    0,72
    Ask
    × 5,18
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    39,71€
    Basispreis
    0,72
    Ask
    × 5,18
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Ein Händler sagte, Gerresheimer habe erneut eine "schreckliche" Gewinnwarnung und sehr schwachen Zahlen für das dritte Quartal veröffentlicht./ajx/zb

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    Gerresheimer

    -8,31 %
    -0,97 %
    -12,38 %
    -24,62 %
    -53,09 %
    -31,60 %
    -62,33 %
    -45,83 %
    -22,23 %
    ISIN:DE000A0LD6E6WKN:A0LD6E

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Gerresheimer Aktie

    Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,93 % und einem Kurs von 34,36 auf Tradegate (09. Oktober 2025, 07:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Gerresheimer Aktie um -0,97 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,38 %.

    Die Marktkapitalisierung von Gerresheimer bezifferte sich zuletzt auf 1,18 Mrd..

    Gerresheimer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0800 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 65,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 49,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 99,00EUR was eine Bandbreite von +43,19 %/+189,30 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Gerresheimer - A0LD6E - DE000A0LD6E6

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Gerresheimer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Gerresheimer sacken ab - Serie von Gewinnwarnungen Nach einer weiteren Gewinnwarnung sind die Aktien von Gerresheimer am Donnerstag unter die Räder gekommen. Im vorbörslichen Handel auf Tradegate sank der Kurs um 8,6 Prozent zum Xetra-Schluss auf 34,14 Euro. Es sei die vierte Gewinnwarnung des …