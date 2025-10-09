AKTIE IM FOKUS
Gerresheimer sacken ab - Serie von Gewinnwarnungen
- Gerresheimer-Aktien fallen um 8,6 Prozent auf 34,14 Euro.
- Vierte Gewinnwarnung in zwei Jahren, erste unter neuem CFO.
- Analysten erwarten deutliche Revision der 2025er-Erwartungen.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach einer weiteren Gewinnwarnung sind die Aktien von Gerresheimer am Donnerstag unter die Räder gekommen. Im vorbörslichen Handel auf Tradegate sank der Kurs um 8,6 Prozent zum Xetra-Schluss auf 34,14 Euro.
Es sei die vierte Gewinnwarnung des Spezialverpackungsherstellers in den vergangenen zwei Jahren und die erste unter dem neuen Finanzchef, kommentierte David Adlington von JPMorgan. Die Konsenserwartungen dürften nun für 2025 deutlich nach unten revidiert werden, so der Analyst.
Ein Händler sagte, Gerresheimer habe erneut eine "schreckliche" Gewinnwarnung und sehr schwachen Zahlen für das dritte Quartal veröffentlicht./ajx/zb
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Gerresheimer Aktie
Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,93 % und einem Kurs von 34,36 auf Tradegate (09. Oktober 2025, 07:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Gerresheimer Aktie um -0,97 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,38 %.
Die Marktkapitalisierung von Gerresheimer bezifferte sich zuletzt auf 1,18 Mrd..
Gerresheimer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0800 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 65,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 49,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 99,00EUR was eine Bandbreite von +43,19 %/+189,30 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Gerresheimer - A0LD6E - DE000A0LD6E6
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Gerresheimer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Goldman Sachs hat am 1.10. mitgeteilt, dass sie am 24.9. die Stimmrechte nach Paragraph 33 und 34 auf über 10 Prozent ausgebaut haben und zwar von 8,9 auf 11,4 %. Es geht hier nur um reine Stimmrechte, nicht um Instrumente nach Paragraph 38 des Wertpapierhandelsgesetzes.
- ein langfristiges strategisches Engagement beim Emittenten angestrebt wird oder die kurzfristige Erzielung von Handelsgewinnen im Vordergrund der Investition stehen,
- er innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere Stimmrechte durch Erwerb oder auf sonstige Weise zu erlangen beabsichtigt,
- er eine Einflussnahme auf die Besetzung von Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorganen des Emittenten anstrebt, und
- er eine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der Gesellschaft, insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung und die Dividendenpolitik, anstrebt.
Die Ermittlungen der Bafin werden sich letztendlich als Non-Event herausstellen.
Laut übereinstimmenden Medienberichten soll PE irgendetwas in den 70ern angeboten haben, also grob etwas zwischen 70 bis maximal 79 Euro.