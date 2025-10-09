Gerresheimer sacken ab - Serie von Gewinnwarnungen

Laut übereinstimmenden Medienberichten soll PE irgendetwas in den 70ern angeboten haben, also grob etwas zwischen 70 bis maximal 79 Euro.

Angeblich hätte der Vorstand aber auf 90 Euro bestanden und dadurch sollen die Gespräche geplatzt sein. Die Börsen Zeitung sprach davon, dass der Vorstand das "Blatt überreizt" hat in Anlehnung an einen Poker Vergleich.





Angeblich haben die Aktivisten auch deshalb dringend die Ablösung des ehemaligen CFO (Bernd Metzner) gefordert. Da der CEO (Dietmar Siemssen) aber garantiert auch an den Übernahmegesprächen beteiligt war, könnte für ihn die Luft nun ebenfalls dünner werden. Erstrecht, nachdem wir bedingt durch die Bafin-Ermittlungen nun auf 37 Euro gerutscht sind also halber gebotener Übernahmepreis.





Vielleicht war es ja eine Retourkutsche von PE, weil die Gespräche von Gerresheimer damals beendet wurden. PE hatte bedingt durch die Due-Dilligence-Prüfung einen sehr tiefen Blick in die Bücher. Und die Sache mit Bill-and-hold ist eigentlich nur dort zu finden. In den Quartals- und Geschäftsberichten taucht so etwas nicht auf.





Aber alles nur Hypothese und Vermutung.