Großes Kaufsignal im Anmarsch

Aller Voraussicht nach wird Sanae Takaichi von der liberaldemokratischen Partei (LDP) die neue Ministerpräsidentin in Japan. Der hierdurch etablierte Impuls wirkt sich äußerst positiv auf Japans Leitindex Nikkei 225 aus, während der Yen zur Schwäche neigt. Zeitgleich konnte sich der Euro auf ein historisches Hoch bei 177,860 JPY hochschrauben und lässt dadurch das Vorgängerhoch bei 169,970 JPY deutlich hinter sich. Auf Wochen- und Monatsbasis impliziert dies nun einen neuen Rallyeabschnitt, der sich bestens für ein mittel- bis langfristiges Engagement auf den Euro anbietet.

Der erfolgreiche Durchbruch über das Vorgängerhoch von 169,97 JPY hat unmittelbares Aufwärtspotenzial zunächst in den Bereich von 186,218 und darüber auf mittelfristiger Basis auf 198,945 JPY freigesetzt. Entsprechend diesem Fahrplan könnte nun ein Long-Investment auf die europäische Gemeinschaftswährung abgeschlossen werden. Rücksetzer in den Bereich von 165,519 JPY wären kurzfristig noch problemlos möglich. Erst unterhalb der Horizontalunterstützung von 155,023 JPY dürfte sich das Chartbild entsprechend eintrüben und Korrekturpotenzial auf den laufenden Aufwärtstrend bei 147,489 JPY auslösen.

EUR/JPY (Monatschart in JPY) Tendenz:

Fazit Auf Wochenbasis ist bereits ein Durchbruch über das Vorgängerhoch aus 2008 gelungen, womit nun ein übergeordnetes Ziel bei 198,945 JPY bei dem Währungspaar EUR/JPY aktiviert worden ist. Dies kann beispielsweise durch den Einsatz des Open End Turbo Long Zertifikates WKN DY3HX5 bestens nachgehandelt werden, die mögliche Gesamtrendite beliefe sich hierbei auf 160 Prozent. Ziel des Scheins wurde rechnerisch bei 19,60 Euro ermittelt. Eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig den Bereich von 166,768 JPY für den Fall eines Pullbacks nicht überschreiten. Im Schein würde sich hieraus ein entsprechender Stopp-Kurs von 1,47 Euro ergeben. Der Anlagehorizont muss aber entsprechend lang angesetzt werden, einige Monate dürften hierbei zusammenkommen.

Strategie für steigende Kurse WKN: DY3HX5 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 7,49 – 7,50 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 164,3337 JPY Basiswert: EUR/JPY KO-Schwelle: 164,3337 JPY akt. Kurs Basiswert: 177,450 JPY Laufzeit: Open End Kursziel: 19,60 Euro Hebel: 13,36 Kurschance: + 160 Prozent Quelle: DZ Bank

Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

