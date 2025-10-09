Lockheed Martin entfesselt Kräfte

In der letzten technischen Besprechung zu Lockheed Martin aus Anfang dieses Monats wurde auf die markante Hürde um 498,95 US-Dollar hingewiesen, wo im Laufe der Woche noch eine unsichere Kerze in Form eines Doji ausgebildet worden war. Nun aber ist eine klare Entscheidung zugunsten der Bullen gefallen, die Aktie nimmt Kurs auf ihre Rekordstände aus Ende 2024 und bietet sich für ein längeres Long-Engagement an. Außerdem konnte auch die Schiebephase der letzten Monate erfolgreich abgeschlossen werden, wodurch nun ein mustergültiger Boden abgeschlossen worden ist. Auf Sicht der nächsten Wochen lassen sich nun weitere Kursgewinne zunächst auf 543,98 und darüber das Novemberzwischenhoch bei 576,43 US-Dollar ableiten und beispielsweise über den Turbo-Call-Optionsschein WKN DU3NZ2 erfolgreich nachhandeln. Auf der Unterseite ist der Wert vorläufig um die einstige Hürde von 498,59 US-Dollar gut abgesichert, ein Bruch dieser Unterstützung würde aber unweigerlich Verlustrisiken in Richtung 482,28 und darunter den 50-Wochen-Durchschnitt (blaue Linie) bei 473,76 US-Dollar aufdecken.

1. Long-Position auf aktuellem Niveau von 513,80 US-Dollar eröffnen , Stopp unter 487,50 US-Dollar platzieren. Kursziel 576,43 US-Dollar

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Lockheed Martin Corp. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU3NZ2 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,71 - 2,74 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 482,523 US-Dollar Basiswert: Lockheed Martin Corp. KO-Schwelle: 482,523 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 513,80 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 576,43 US-Dollar Hebel: 16,14 Kurschance: + 195 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DQ96SY Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 3,37 - 3,40 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 552,4678 US-Dollar Basiswert: Lockheed Martin Corp. KO-Schwelle: 552,4678 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 513,80 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 12,99 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.