US-Produktion angelaufen

Obwohl Aurubis kurzzeitig bei 122,30 Euro ein frisches Wochenhoch über dem Vorgängerhoch aus April 2022 markieren konnte, kam es intraday zu einigen Verwerfungen in der Aktie. Dennoch lässt sich in einem bullischen Szenario oberhalb von 119,80 Euro auf Wochenbasis ein weiteres Ziel für die Aktie bei 146,10 Euro und damit dem nächsten Projektionsziel, bestehend aus dem 138,2 % Fibonacci-Extension-Retracement ableiten. Zuvor könnte es aber im Rahmen eines regulären Pullbacks noch einmal in den Bereich um 103,20 bis maximal 95,80 Euro kommen. Erst darunter dürfte sich das Chartbild wieder kurz- bis mittelfristig eintrüben und Rückfallrisiken auf 77,54 Euro eröffnen. Durch die strategisch günstige Positionierung des Unternehmens wird an dieser Stelle aber die Long-Variante bevorzugt.

1. Long-Position über 120,00 Euro eröffnen , Stopp unter 111,80 Euro platzieren. Kursziel 146,10 Euro

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Aurubis AG (Monatschart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU3J98 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,84 - 1,92 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 95,2287 Euro Basiswert: Aurubis AG KO-Schwelle: 95,2287 Euro akt. Kurs Basiswert: 113,70 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 146,10 Euro Hebel: 5,92 Kurschance: + 150 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU2UGQ Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,44 - 2,52 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 138,1256 Euro Basiswert: Aurubis AG KO-Schwelle: 138,1256 Euro akt. Kurs Basiswert: 113,70 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 4,51 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

