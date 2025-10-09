Preisoffensive beim Erfinder des Discounts
ALDI senkt massiv die Preise im Käseregal
Essen/Mülheim an der Ruhr (ots) - Nachdem Ende September die Preise für Butter
gesenkt wurden, geht der Erfinder des Discounts den nächsten Preisschritt bei
Molkereiprodukten: Ab dem 09. Oktober sinken die Preise für zahlreiche
Käseprodukte dauerhaft um bis zu 16 Prozent. Damit entlastet der Discounter
Nummer 1 als erster Lebensmitteleinzelhändler die Kundinnen und Kunden bei
weiteren wichtigen Grundnahrungsmitteln.
Ob herzhaft zum Frühstück, lecker als Snack oder edel auf der Käseplatte -
Kundinnen und Kunden können bei ALDI ab sofort bei über 30 Käseprodukten jeweils
bis zu 50 Cent sparen. Mit der neuen Preissenkung macht ALDI die Auswahl an
beliebten Käsesorten noch attraktiver und sorgt als Preisführer dafür, dass gute
Käseprodukte für alle erschwinglich bleiben. Kundinnen und Kunden können sich
beim Erfinder des Discounts jederzeit auf gute Qualität zum besten Preis
verlassen. Dies bestätigt auch der aktuelle Kundenmonitor 2025, der ALDI Nord
und ALDI SÜD zum 16. Mal in Folge als Preissieger und damit günstigsten
Discounter Deutschlands auszeichnet.[1]
Folgende Käseartikel werden ab dem 09. Oktober dauerhaft um bis zu 16 Prozent im
Preis gesenkt:
- HOFBURGER Gouda in Scheiben, 400-Gramm-Packung für 2,49 Euro statt 2,99 Euro
(- 50 Cent)
- MILSANI Butterkäse, 400-Gramm-Packung für 2,49 Euro statt 2,99 Euro (- 50
Cent)
- HOFBURGER Schnittkäse-Scheiben in den Sorten Edamer und Tilsiter,
400-Gramm-Packung für 2,49 Euro statt 2,99 Euro (-50 Cent)
- HOFBURGER Käse-Aufschnitt, 250-Gramm-Packung für 1,89 Euro statt 2,19 Euro (-
30 Cent)
- HOFBURGER Fettreduzierter Schnittkäse, 200-Gramm-Packung für 1,99 Euro statt
2,29 Euro (- 30 Cent)
- MILSANI Emmentaler Scheiben, 250-Gramm-Packung für 2,49 Euro statt 2,79 Euro
(- 30 Cent)
- HOFBURGER Gouda jung in Scheiben, 250-Gramm-Packung für 1,69 Euro statt 1,95
Euro (- 26 Cent)
- MILSANI Käsescheiben, 150-Gramm-Packung für 0,99 Euro statt 1,19 Euro (- 20
Cent, nur bei ALDI SÜD)
- MILSANI Käse-Snack in Würfeln, 220-Gramm-Packung für 2,69 Euro statt 2,89 Euro
(- 20 Cent)
- MEINE KÄSETHEKE Gutsdammer Käse, 350-Gramm-Packung für 3,59 Euro statt 3,79
Euro (- 20 Cent, nur bei ALDI SÜD und regional erhältlich)
- MILSANI Emmentaler am Stück, 400-Gramm-Packung für 3,79 Euro statt 3,99 Euro
(- 20 Cent)
- MEINE KÄSETHEKE Gouda mittelalt in Scheiben, 300-Gramm-Packung für 2,79 Euro
statt 2,99 Euro (- 20 Cent)
- MEINE KÄSETHEKE Gouda mittelalt am Stück, 450-Gramm-Packung für 4,49 Euro
statt 4,69 Euro (- 20 Cent)
- HOFBURGER Gouda jung am Stück, 450-Gramm-Packung für 3,99 Euro statt 4,19 Euro
(- 20 Cent)
- BIO Bio-Reibekäse, 150-Gramm-Packung für 1,59 Euro statt 1,79 Euro (- 20 Cent)
