ALDI senkt massiv die Preise im Käseregal

Essen/Mülheim an der Ruhr (ots) - Nachdem Ende September die Preise für Butter

gesenkt wurden, geht der Erfinder des Discounts den nächsten Preisschritt bei

Molkereiprodukten: Ab dem 09. Oktober sinken die Preise für zahlreiche

Käseprodukte dauerhaft um bis zu 16 Prozent. Damit entlastet der Discounter

Nummer 1 als erster Lebensmitteleinzelhändler die Kundinnen und Kunden bei

weiteren wichtigen Grundnahrungsmitteln.



Ob herzhaft zum Frühstück, lecker als Snack oder edel auf der Käseplatte -

Kundinnen und Kunden können bei ALDI ab sofort bei über 30 Käseprodukten jeweils

bis zu 50 Cent sparen. Mit der neuen Preissenkung macht ALDI die Auswahl an

beliebten Käsesorten noch attraktiver und sorgt als Preisführer dafür, dass gute

Käseprodukte für alle erschwinglich bleiben. Kundinnen und Kunden können sich

beim Erfinder des Discounts jederzeit auf gute Qualität zum besten Preis

verlassen. Dies bestätigt auch der aktuelle Kundenmonitor 2025, der ALDI Nord

und ALDI SÜD zum 16. Mal in Folge als Preissieger und damit günstigsten

Discounter Deutschlands auszeichnet.[1]







Preis gesenkt:



- HOFBURGER Gouda in Scheiben, 400-Gramm-Packung für 2,49 Euro statt 2,99 Euro

(- 50 Cent)

- MILSANI Butterkäse, 400-Gramm-Packung für 2,49 Euro statt 2,99 Euro (- 50

Cent)

- HOFBURGER Schnittkäse-Scheiben in den Sorten Edamer und Tilsiter,

400-Gramm-Packung für 2,49 Euro statt 2,99 Euro (-50 Cent)

- HOFBURGER Käse-Aufschnitt, 250-Gramm-Packung für 1,89 Euro statt 2,19 Euro (-

30 Cent)

- HOFBURGER Fettreduzierter Schnittkäse, 200-Gramm-Packung für 1,99 Euro statt

2,29 Euro (- 30 Cent)

- MILSANI Emmentaler Scheiben, 250-Gramm-Packung für 2,49 Euro statt 2,79 Euro

(- 30 Cent)

- HOFBURGER Gouda jung in Scheiben, 250-Gramm-Packung für 1,69 Euro statt 1,95

Euro (- 26 Cent)

- MILSANI Käsescheiben, 150-Gramm-Packung für 0,99 Euro statt 1,19 Euro (- 20

Cent, nur bei ALDI SÜD)

- MILSANI Käse-Snack in Würfeln, 220-Gramm-Packung für 2,69 Euro statt 2,89 Euro

(- 20 Cent)

- MEINE KÄSETHEKE Gutsdammer Käse, 350-Gramm-Packung für 3,59 Euro statt 3,79

Euro (- 20 Cent, nur bei ALDI SÜD und regional erhältlich)

- MILSANI Emmentaler am Stück, 400-Gramm-Packung für 3,79 Euro statt 3,99 Euro

(- 20 Cent)

- MEINE KÄSETHEKE Gouda mittelalt in Scheiben, 300-Gramm-Packung für 2,79 Euro

statt 2,99 Euro (- 20 Cent)

- MEINE KÄSETHEKE Gouda mittelalt am Stück, 450-Gramm-Packung für 4,49 Euro

statt 4,69 Euro (- 20 Cent)

- HOFBURGER Gouda jung am Stück, 450-Gramm-Packung für 3,99 Euro statt 4,19 Euro

(- 20 Cent)

- BIO Bio-Reibekäse, 150-Gramm-Packung für 1,59 Euro statt 1,79 Euro (- 20 Cent) Seite 1 von 2 Seite 2 ►





