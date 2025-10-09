Während dieser Ausgabe des Kongresses nahm Acharya „ Shi Zhan-Ah ", der Gründer und Vorsitzende von AhP-Tech, die Einladung der Gründerin des Kongresses, Karina Robinson , als Mitverfasserin des Kapitels von Internationaler Zusammenarbeit für das Whitepaper des Kongresses an und die technischen Aspekte der Resilienz hervor, auf die sich ein Anbieter einer Quantencomputing-Cloud-Plattform vorbereiten sollte.

LONDON, 9. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Der seit Jahren von öffentlich-privaten Organisationen wie NATO und UKQuantum unterstützte „The City Quantum & AI Summit" wurde am 8. Oktober 2025 im Lord Mayor's Mansion House in der City of London erfolgreich abgeschlossen. Diese Ausgabe des Kongresses feierte sein fünfjähriges Bestehen und „ AhP-Tech Inc. " war als einziges eingeladenes Unternehmen der taiwanesischen Quantencomputerindustrie in der Podiumsdiskussion zum Thema Resilienz besonders präsent.

In einem exklusiven Interview für diesen Kongress in den sozialen Medien erläuterte der Gründer und Vorsitzende auch die Quantensicherheitsarchitektur, die AhP-Tech für globale Unternehmen vorbereitet hat, denen Nachhaltigkeit wichtig ist. Sie begegnet aufkommenden Bedrohungen durch KI sowie Quantum Computing durch die Einführung von gemeinsamen PQC-Standards und der firmeneigenen, patentierten Quantenresistenz-Technologie als Hybridlösung.

Der Leiter der Unternehmensdelegation, der Generaldirektor des Unternehmens, nahm ebenfalls an einer Podiumsdiskussion zur Tagesordnung des Gipfels teil. Ausgehend vom Thema Resilienz für dieses Panel reflektierte er nicht nur die grenzüberschreitende freundschaftliche Kommunikation in der Tiefentechnologie, sondern stellte auch die von AhP-Techs „Quantum Computing Cloud Platform" (AQCCP) unterstützte Lösung vor, welche die praktischen Anforderungen an die technische Transformation für Lieferketten berücksichtigt.

AhP-Tech gab während dieser Veranstaltung auch seine laufenden innovativen F&E-Fortschritte bekannt. Zusätzlich zu den Erweiterungslösungen für die Anwendungsfälle RSA und ECDH durch Nutzung der Ah-Crypto-Bibliothek, welche die Validierung von FIPS-203/204 durch das NIST auf der Grundlage der Konfiguration von vollständigen Parametersätzen erhalten hat, gab das Unternehmen außerdem bekannt, dass AQCCP die NIST SP800-227 einführt, die eine offizielle Richtlinie zur Sicherung des Schlüsselkapselungsmechanismus ist.

Was die Entwicklung von physikalischen Modulen betrifft, so hat das Unternehmen erfolgreich eine physikalische Zufallsquelle für Entropie entwickelt, die auf seiner firmeneigenen Technologie basiert. Dies ist das erste Unternehmen in Taiwans Quantencomputerindustrie, das die photonischen Eigenschaften nutzt, um ultrahohe Entropie (mehr als 0,9 pro Sample-Bit) in hoher Leistung ohne zusätzliche Konditionierungsfunktionen abzuleiten. Die Entropiequelle wurde offiziell bei einem vom NIST anerkannten Labor für ESV (Entropiequellenvalidierung) eingereicht. Im Bereich der Quantenchemie wird das Unternehmen bis Ende 2026 einen großen Durchbruch mit seiner generischen „Hamiltonian Analyzer Suite" erzielen.

Dieses Mal nahm AhP-Tech aktiv an einem solchen internationalen Kooperationskongress teil, der sich auf die Rolle der öffentlich-privaten Lieferkette in der Tiefentechnologie konzentriert. Auf diese Weise wird nicht nur die Bedeutung der länderübergreifenden Zusammenarbeit in Lieferketten unterstrichen, sondern auch eine erweiterte Vision für Taiwans Quantencomputerindustrie eröffnet.

