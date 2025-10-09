    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGivaudan AktievorwärtsNachrichten zu Givaudan

    ANALYSE-FLASH

    JPMorgan senkt Givaudan auf 'Neutral' und Ziel auf 4000 Franken

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan stuft Givaudan von "Overweight" auf "Neutral" ab.
    • Kursziel von 4200 auf 4000 Franken gesenkt.
    • Wachstum bei Duftölen normalisiert sich, Unsicherheit bleibt.
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan senkt Givaudan auf 'Neutral' und Ziel auf 4000 Franken
    Foto: givaudan

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Givaudan von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 4200 auf 4000 Franken gesenkt. Sie rechne beim seit 2021 hohen Wachstum hochwertiger Duftöle und Parfüms mit einer Normalisierung, schrieb Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenbetrachtung. Die Unsicherheit über die Entwicklung dieses Bereichs in den kommenden 6 bis 12 Monaten könnte die Aktie von einer überdurchschnittlichen Entwicklung abhalten. Die langfristigen Fundamentaldaten beim Schweizer Aromen- und Duftstoffhersteller blieben aber gut und verdienten einen Bewertungsaufschlag./gl/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 19:59 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 00:15 / BST

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Givaudan Aktie

    Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,43 % und einem Kurs von 3.589 auf Lang & Schwarz (09. Oktober 2025, 08:07 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Givaudan Aktie um +5,33 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,34 %.

    Die Marktkapitalisierung von Givaudan bezifferte sich zuletzt auf 33,13 Mrd..

    Givaudan zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 70,00. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7900 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 3.806,88CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 3.300,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 4.200,00CHF was eine Bandbreite von -7,69 %/+17,48 % bedeutet.


    Rating: Neutral
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 4000 Euro

    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
