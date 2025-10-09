JPMorgan senkt Givaudan auf 'Neutral' und Ziel auf 4000 Franken

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Givaudan Aktie

Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,43 % und einem Kurs von 3.589 auf Lang & Schwarz (09. Oktober 2025, 08:07 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Givaudan Aktie um +5,33 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,34 %.

Die Marktkapitalisierung von Givaudan bezifferte sich zuletzt auf 33,13 Mrd..

Givaudan zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 70,00. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7900 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 3.806,88CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 3.300,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 4.200,00CHF was eine Bandbreite von -7,69 %/+17,48 % bedeutet.