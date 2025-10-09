ANALYSE-FLASH
JPMorgan senkt Givaudan auf 'Neutral' und Ziel auf 4000 Franken
- JPMorgan stuft Givaudan von "Overweight" auf "Neutral" ab.
- Kursziel von 4200 auf 4000 Franken gesenkt.
- Wachstum bei Duftölen normalisiert sich, Unsicherheit bleibt.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Givaudan von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 4200 auf 4000 Franken gesenkt. Sie rechne beim seit 2021 hohen Wachstum hochwertiger Duftöle und Parfüms mit einer Normalisierung, schrieb Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenbetrachtung. Die Unsicherheit über die Entwicklung dieses Bereichs in den kommenden 6 bis 12 Monaten könnte die Aktie von einer überdurchschnittlichen Entwicklung abhalten. Die langfristigen Fundamentaldaten beim Schweizer Aromen- und Duftstoffhersteller blieben aber gut und verdienten einen Bewertungsaufschlag./gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 19:59 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 00:15 / BST
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Givaudan Aktie
Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,43 % und einem Kurs von 3.589 auf Lang & Schwarz (09. Oktober 2025, 08:07 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Givaudan Aktie um +5,33 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,34 %.
Die Marktkapitalisierung von Givaudan bezifferte sich zuletzt auf 33,13 Mrd..
Givaudan zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 70,00. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7900 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 3.806,88CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 3.300,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 4.200,00CHF was eine Bandbreite von -7,69 %/+17,48 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 4000 Euro