    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSoftBank Group AktievorwärtsNachrichten zu SoftBank Group

    SoftBank setzt auf Roboter

    1277 Aufrufe 1277 0 Kommentare 0 Kommentare

    Softbank zündet Booster: Milliarden-Deal mit ABB bringt Aktie nach oben!

    Die SoftBank greift bei ABB zu: Für 5,4 Milliarden US-Dollar übernimmt der Konzern die Robotiksparte der Schweizer. Die Softbank-Aktie springt zweistellig, Anleger feiern den nächsten großen KI-Coup von Masayoshi Son.

    Für Sie zusammengefasst
    • SoftBank kauft ABB-Robotiksparte für 5,4 Mrd. USD.
    • Aktie springt um 13 Prozent, Anleger feiern KI-Coup.
    • SoftBank zielt auf "Physical AI" und neue Technologien.
    • Report: Epische Goldpreisrallye
    SoftBank setzt auf Roboter - Softbank zündet Booster: Milliarden-Deal mit ABB bringt Aktie nach oben!
    Foto: SOPA Images - Sipa USA

    Die Aktie von Softbank ist am Donnerstag in Tokio zeitweise um 13 Prozent nach oben geschossen. Auslöser war die überraschende Ankündigung, dass der japanische Technologiekonzern die Robotiksparte des Schweizer Industriegiganten ABB für 5,4 Milliarden US-Dollar übernimmt. Mit dem Schritt sichert sich SoftBank den Zugang zu einem der führenden Anbieter im Bereich Industrie- und Servicerobotik – und erweitert zugleich seine Ambitionen im Zukunftsfeld Künstliche Intelligenz.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu ABB Asea Brown Boveri Ltd.!
    Short
    62,24€
    Basispreis
    0,42
    Ask
    × 14,75
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    54,56€
    Basispreis
    0,46
    Ask
    × 13,79
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Deal, der noch unter dem Vorbehalt der Kartellfreigaben steht, bedeutet das Aus für ABBs Pläne, die Robotiksparte eigenständig an die Börse zu bringen. Für SoftBank-Gründer Masayoshi Son ist der Zukauf Teil einer langfristigen Vision: Das Unternehmen wolle die nächste Evolutionsstufe der Technologie, die sogenannte "Physical AI", erobern – eine Verbindung von Robotik und überlegener Künstlicher Intelligenz.

    SoftBank hat sich in den vergangenen Jahren als zentraler Player im globalen KI-Ökosystem positioniert. Zu den Beteiligungen zählen unter anderem der Chipdesigner Arm, der im vergangenen Jahr selbst einen spektakulären Börsengang hingelegt hat, sowie ein großes Engagement bei OpenAI. Auch die britische SoftBank-Tochter Graphcore drängt ins Rampenlicht: Laut Bloomberg plant sie Investitionen von rund 1,3 Milliarden US-Dollar in Indien, darunter ein neues Forschungszentrum. Offiziell vorgestellt werden soll das Projekt im Rahmen des Staatsbesuchs des britischen Premierministers Keir Starmer in Neu-Delhi.

    Mit dem ABB-Zukauf setzt SoftBank ein Ausrufezeichen: Der Konzern zeigt, dass er bereit ist, Milliarden in Technologien zu investieren, die das Zusammenspiel von Mensch, Maschine und KI neu definieren könnten.

    Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*. 
    *ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

     


    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
    Diese 4 Aktien stehen vor dem Rebound!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    SoftBank setzt auf Roboter Softbank zündet Booster: Milliarden-Deal mit ABB bringt Aktie nach oben! Die SoftBank greift bei ABB zu: Für 5,4 Milliarden US-Dollar übernimmt der Konzern die Robotiksparte der Schweizer. Die Softbank-Aktie springt zweistellig, Anleger feiern den nächsten großen KI-Coup von Masayoshi Son.