Softbank zündet Booster: Milliarden-Deal mit ABB bringt Aktie nach oben!

Die Aktie von Softbank ist am Donnerstag in Tokio zeitweise um 13 Prozent nach oben geschossen. Auslöser war die überraschende Ankündigung, dass der japanische Technologiekonzern die Robotiksparte des Schweizer Industriegiganten ABB für 5,4 Milliarden US-Dollar übernimmt. Mit dem Schritt sichert sich SoftBank den Zugang zu einem der führenden Anbieter im Bereich Industrie- und Servicerobotik – und erweitert zugleich seine Ambitionen im Zukunftsfeld Künstliche Intelligenz.

Der Deal, der noch unter dem Vorbehalt der Kartellfreigaben steht, bedeutet das Aus für ABBs Pläne, die Robotiksparte eigenständig an die Börse zu bringen. Für SoftBank-Gründer Masayoshi Son ist der Zukauf Teil einer langfristigen Vision: Das Unternehmen wolle die nächste Evolutionsstufe der Technologie, die sogenannte "Physical AI", erobern – eine Verbindung von Robotik und überlegener Künstlicher Intelligenz.

SoftBank hat sich in den vergangenen Jahren als zentraler Player im globalen KI-Ökosystem positioniert. Zu den Beteiligungen zählen unter anderem der Chipdesigner Arm, der im vergangenen Jahr selbst einen spektakulären Börsengang hingelegt hat, sowie ein großes Engagement bei OpenAI. Auch die britische SoftBank-Tochter Graphcore drängt ins Rampenlicht: Laut Bloomberg plant sie Investitionen von rund 1,3 Milliarden US-Dollar in Indien, darunter ein neues Forschungszentrum. Offiziell vorgestellt werden soll das Projekt im Rahmen des Staatsbesuchs des britischen Premierministers Keir Starmer in Neu-Delhi.

Mit dem ABB-Zukauf setzt SoftBank ein Ausrufezeichen: Der Konzern zeigt, dass er bereit ist, Milliarden in Technologien zu investieren, die das Zusammenspiel von Mensch, Maschine und KI neu definieren könnten.

Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.

*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen Dann schnell zuAlle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen



Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



