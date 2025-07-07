First Majestic produzierte im 3. Quartal 2025 7,7 Mio. Unzen AgÄq – bestehend aus einem Rekordwert von 3,9 Mio. Unzen Silber und 35.681 Unzen Gold

Vancouver, BC, Kanada / IRW-Press / First Majestic Silver Corp. (NYSE:AG) (TSX:AG) (FWB:FMV) (das „Unternehmen“ oder „First Majestic“) gibt bekannt, dass sich die gesamte Produktion der vier produzierenden Untertageminen des Unternehmens in Mexiko – nämlich der Silbermine Los Gatos (das Unternehmen hält eine 70-%-Beteiligung am Joint Venture Los Gatos, dem Besitzer der Mine), der Silber-/Goldmine Santa Elena, der Silber-/Goldmine San Dimas sowie der Silbermine La Encantada – im dritten Quartal 2025 auf anteilsmäßig 7,7 Millionen Unzen Silberäquivalent („AgÄq“), bestehend aus 3,9 Millionen Unzen Silber, 35.681 Unzen Gold, 13,9 Millionen Pfund Zink und 7,7 Millionen Pfund Blei, belief.

„First Majestic setzt die Pläne, die wir uns für 2025 vorgenommen haben, weiter um“, so Keith Neumeyer, President und CEO. „Wir haben im dritten Quartal erneut eine starke operative Leistung erzielt und konnten die höchste vierteljährliche Silberproduktion in der Geschichte des Unternehmens verzeichnen. Zurückzuführen ist diese Leistung auf die kontinuierlichen betrieblichen Verbesserungen und die Disziplin an allen unseren Standorten. Die Integration von Los Gatos ist fast abgeschlossen, wobei viele unserer Systeme und internen Kontrollen nun vollständig implementiert sind, was eine bessere Abstimmung und Synchronisierung innerhalb des Portfolios ermöglicht. Im Laufe des Quartals konnten wir außerdem positive Explorationsergebnisse aus San Dimas und Los Gatos melden. Die Silber- und Goldproduktion liegt auf Kurs, um die Prognosen zu erreichen oder gar zu übertreffen. Während sich die Rekordproduktion von Silber und die höheren Silberpreise positiv auf die Wirtschaftlichkeit auswirken, hatte der höhere Silberpreis aber auch eine Verringerung unserer gemeldeten Silberäquivalentproduktion im Vergleich zu den in unserer Prognose verwendeten Metallpreisen um etwa 400.000 Unzen zur Folge.“

WICHTIGSTE PRODUKTIONSERGEBNISSE IM 3. QUARTAL 2025

- Vierteljährliche Silberproduktion auf Rekordniveau (+ 96 % gegenüber dem Vorjahr): Das Unternehmen produzierte im dritten Quartal 2025 3,9 Millionen Unzen Silber – eine Steigerung von 96 % gegenüber den 2,0 Millionen Unzen Silber im dritten Quartal 2024. Die gesamte Silberproduktion in diesem Quartal beinhaltete eine anteilsmäßige Silberproduktion von Los Gatos im Umfang von 1,4 Millionen Unzen.

- Starke Silberäquivalentproduktion (+ 39 % gegenüber dem Vorjahr): Das Unternehmen produzierte im dritten Quartal 2025 7,7 Millionen Unzen AgÄq (8,1 Millionen unter Verwendung der bei den Prognosen für 2025 angewendeten Metallpreise) – eine Steigerung von 39 % gegenüber den 5,5 Millionen Unzen AgÄq im dritten Quartal 2024. Dieser Zuwachs ist vor allem auf eine Steigerung der anteilsmäßigen konsolidierten Silberproduktion um 96 % zurückzuführen, die auch Beiträge von Los Gatos sowie eine Produktionssteigerung bei San Dimas um 27 % einschließt.

- Aktives Explorationsprogramm fortgesetzt: Im dritten Quartal absolvierte das Unternehmen bei seinen Minen in Mexiko und den USA insgesamt 79.481 Meter („m“) an Bohrungen. Im Quartal waren bis zu 30 Bohrgeräte im Einsatz: fünf bei Los Gatos, acht bei Santa Elena, 13 bei San Dimas, zwei bei La Encantada und zwei bei Jerritt Canyon.

- Positive Explorationsergebnisse: Im August gab das Unternehmen positive Explorationsergebnisse aus zahlreichen Erzgängen bei San Dimas bekannt, unter anderem Erweiterungen von Elia, Sinaloa, Roberta und Santa Teresa im Umfeld der Mine sowie neue hochgradige Silber- und Goldabschnitte aus dem Erzgang Coronado im West Block. Bei Los Gatos durchteufte man bei Erweiterungsbohrungen eine bedeutende Silber- und Basismetallmineralisierung in den Zonen South-East Deeps, Central Deeps und North-West Deeps; die entsprechenden Ergebnisse wurden im September gemeldet. Vor Jahresende werden voraussichtlich weitere Ergebnisse der umfangreichen Explorationsbohrprogramme dieses Jahres, unter anderem bei Santa Elena und bei Jerritt Canyon in Nevada, bekannt gegeben.

- Starke Sicherheitsleistung fortgesetzt: Die Gesamthäufigkeit der meldepflichtigen Vorfälle (Total Reportable Incident Frequency Rate – „TRIFR“) lag im dritten Quartal 2025 bei 0,61 und damit unter dem für 2025 angestrebten KPI von 0,70. Die Häufigkeit von Unfällen mit Ausfallzeiten (Lost Time Incident Frequency Rate – „LTIFR“) lag bei 0,13 und entsprach damit dem Wert des gleichen Zeitraums im Vorjahr. Infolge der fortgesetzten branchenführenden Sicherheitsbemühungen des Unternehmens wurde Santa Elena von der mexikanischen Bergbaukammer in der Kategorie Untertagebergbau mit mehr als 500 Arbeitern für ihre „Excellence in Safety“ ausgezeichnet.

- Für Nachhaltigkeitspraktiken anerkannt: Im September 2025 wurde dem Unternehmen von Sustainalytics, einem führenden Forschungs- und Ratingunternehmen im Bereich Nachhaltigkeit, eine ESG-Risikobewertung von 30,0 zugewiesen. Mit dieser Bewertung fällt First Majestic zum ersten Mal, seitdem Sustainalytics über das Unternehmen berichtet, in die Kategorie „mittleres Risiko“, was den starken Praktiken des Unternehmens im Bereich Umwelt- und Sozialrisikomanagement Rechnung trägt.

Details zu den konsolidierten anteilsmäßigen Produktionsergebnissen:

3. Quartal 3. Quartal Veränderung 2. Quartal Veränderung 2025 2024 im Jahres-vergleich Konsolidierte anteilsmäßige Produktionsergebnisse 2025 im Quartals-vergleich 997.002 678.397 47 % Verarbeitetes Erz/Mahlgut Tonnen 1.003.804 (1) % 7.651.058 5.490.416 39 % Silberäquivalentproduktion (Unzen) 7.852.311 (3) % 3.863.673 1.967.574 96 % Silberproduktion (Unzen) 3.701.995 4 % 35.681 41.761 (15) % Goldproduktion (Unzen) 33.865 5 % 13.894.548 k.A. k.A. Zinkproduktion (Pfund) 16.063.947 (14) % 7.653.733 k.A. k.A. Bleiproduktion (Pfund) 9.014.545 (15) %

Die konsolidierten Produktionswerte beinhalten anteilsmäßige Unzen aus der Silbermine Los Gatos (70 %) ab dem 16. Januar 2025.

Tabelle mit Produktion nach Mine im 3. Quartal 2025:

Mine Aufberei-tetes Erz Tonnen pro Tag Ag Gehalt (g/t) Au Gehalt (g/t) Ag Ausbeute Au Ausbeute Ag oz produziert Au oz produziert AgÄq oz produziert Los Gatos (100 %) 304.660 3.348 236 0,22 87 % 48 % 2.012.096 1.039 3.036.666 Los Gatos (70 %) 213.262 2.344 236 0,22 87 % 48 % 1.408.467 727 2.125.666 Santa Elena 277.858 3.053 71 2,56 65 % 92 % 412.669 20.979 2.256.695 San Dimas 234.156 2.573 222 2,00 88 % 92 % 1.467.344 13.945 2.690.893 La Encantada 271.726 2.986 100 0,00 66 % 90 % 575.193 30 577.803

Aufgrund von Rundungen kann es bei der Summenbildung bestimmter angegebener Beträge in dieser Tabelle zu Abweichungen kommen. Die Metallpreise, die für die Berechnung der Silberäquivalent-Unzen verwendet wurden, lauteten: 39,57 $/oz Silber, 3.453 $/oz Gold, 0,89 $/lb. Blei, 1,28 $/lb. Zink und 4,44 $/lb. Kupfer Die Silberäquivalent-Unzen für die Silbermine Los Gatos umfassen 13.894.548 Pfund Zink und 7.653.733 Pfund Blei (anteilsmäßige 70-%-Basis) bzw. 19.849.354 Pfund Zink und 10.933.904 Pfund Blei (100-%-Basis).

Silbermine Los Gatos (gemeldet auf einer anteilsmäßigen Basis von 70 %):

- Im dritten Quartal produzierte Los Gatos anteilsmäßig 2.125.666 Unzen AgÄq, bestehend aus 1.408.467 Unzen Silber, 13.894.548 Pfund Zink, 7.653.733 Pfund Blei und 727 Unzen Gold. Die Produktion bei Los Gatos wurde zu Beginn des Quartals von einer geringeren Förderleistung infolge einer geringeren Ausrüstungsverfügbarkeit, die auf einen Anstieg des Wartungsbedarfs bei der mobilen Ausrüstung zurückzuführen war, beeinträchtigt. Die Förderleistung normalisierte sich jedoch im Laufe des Quartals, und das Unternehmen geht von einer starken Produktion für den Rest des Jahres aus, sodass es seine überarbeitete Prognose für 2025 erreichen sollte.

- In der Mühle wurden insgesamt 213.262 Tonnen Erz mit Head-Gehalten von 236 g/t Silber, 4,12 % Zink, 1,89 % Blei und 0,22 g/t Gold verarbeitet. Der Schwerpunkt des Managements liegt nach wie vor darauf, durch eine Erhöhung der Förderleistung eine nachhaltig höhere Durchsatzleistung in der Mühle bei Los Gatos zu erreichen. In Übereinstimmung mit der überarbeiteten Prognose für 2025 bemüht sich das Unternehmen derzeit um die endgültige Auswahl eines neuen Auftragnehmers für die Erschließung, um so die Erschließungsleistung in der Mine anzukurbeln und auf Grundlage der Betriebstage für die zweite Hälfte des Jahres 2026 eine nachhaltige Steigerung der Erzdurchsatzrate auf 4.000 Tonnen pro Tag zu erreichen.

- Die Gewinnungsraten von Silber, Zink, Blei und Gold beliefen sich in diesem Quartal auf durchschnittlich 87 %, 72 %, 86 % bzw. 48 %.

- In diesem Quartal wurden mit fünf Bohrgeräten an der Oberfläche Bohrungen über 13.043 m auf dem Konzessionsgebiet absolviert. Die Bohrungen blieben aufgrund eines Wechsels des Bohrunternehmens und der damit verbundenen Anlaufaktivitäten leicht hinter dem Plansoll zurück. Die Bohrungen wurden in den Zonen South-East Deeps, Central Deeps und North-West Deeps sowie bei anderen Greenfield-Zielen fortgesetzt.

Silber-/Goldmine Santa Elena:

- Santa Elena produzierte 2.256.695 Unzen AgÄq – bestehend aus 412.669 Unzen Silber und 20.979 Unzen Gold – in diesem Quartal, was einem Rückgang von 16 % im Jahresvergleich entspricht. Der Rückgang der Produktion war das Ergebnis des Abbaus von Golderzen mit geringeren Gehalten aus der Mine Ermitaño, wie dies im Minenplan 2025 vorgesehen war.

- In der Mühle wurden insgesamt 277.858 Tonnen Erz – 7 % mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres - mit Head-Gehalten von durchschnittlich 71 g/t Silber und 2,56 g/t Gold verarbeitet. Die Silbererzgehalte stiegen um 6 %, während die Golderzgehalte um 27 % zurückgingen.

- Die Silber- und Goldgewinnungsraten lagen in diesem Quartal bei durchschnittlich 65 % bzw. 92 %, verglichen mit 67 % bzw. 94 % im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Man erwartete geringere Gewinnungsraten, und sie korrelieren direkt mit den geringeren Gehalten des Beschickungsmaterials.

- In diesem Quartal wurden mit acht Bohrgeräten - fünf Oberflächen- und drei Untertagebohrgeräten – Bohrungen über 19.872 m auf dem Konzessionsgebiet absolviert. Die Bohrungen konzentrierten sich auf die neu entdeckten Ressourcen Santo Niño und Navidad sowie die Umwandlung von vermuteten Mineralressourcen in angedeutete Mineralressourcen bei Ermitaño-Luna, um die Planung der Minenerschließung zu unterstützen.

Silber-/Goldmine San Dimas:

- San Dimas produzierte 2.690.893 Unzen AgÄq - bestehend aus 1.467.344 Unzen Silber und 13.945 Unzen Gold - in diesem Quartal, eine Steigerung von 27 % gegenüber dem dritten Quartal 2024. Die Silberproduktion ist gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres um 40 % gestiegen, die Goldproduktion um 11 %. Die starke Quartalsleistung ist auf eine erhöhte Durchsatzleistung und höhere Silbergehalte zurückzuführen, die leicht durch geringere Goldgehalte aufgewogen wurden.

- In der Mühle wurden insgesamt 234.156 Tonnen Erz mit durchschnittlichen Silber- und Goldgehalten von 222 g/t bzw. 2,00 g/t – verglichen mit 188 g/t und 2,12 g/t im Vergleichszeitraum des Vorjahres - verarbeitet, was einer Steigerung um 20 % gegenüber dem dritten Quartal 2024 entspricht. Die höhere Durchsatzleistung ist auf die gestiegene Förderleistung zurückzuführen, die den Aufbau einer Erzhalde ermöglichte und die Leistung der Mühle im Quartal über dem Nennwert hielt.

- Die Silber- und Goldgewinnungsraten lagen im Quartal bei durchschnittlich 88 % bzw. 92 % gegenüber 89 % bzw. 95 % im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

- In diesem Quartal wurden mit 13 Bohrgeräten – zwei Oberflächen- und 11 Untertagebohrgeräten – Bohrungen über 32.289 m auf dem Konzessionsgebiet absolviert. Die Bohrungen waren dem Plansoll leicht voraus.

Silbermine La Encantada:

- In diesem Quartal produzierte La Encantada 575.193 Unzen Silber, was einem Anstieg von 6 % gegenüber dem dritten Quartal 2024 entspricht, was in erster Linie auf eine Steigerung des verarbeiteten Erzes um 22 % zurückzuführen ist, die teilweise durch niedrigere Silbergehalte und einen Rückgang der Silbergewinnungsrate um 5 % ausgeglichen wurde. Die Produktion bei La Encantada wurde durch geringere Erzgehalte beeinträchtigt, da die Minenerschließungsaktivitäten aufgrund schwieriger Bodenbedingungen hinter dem Plansoll verblieben. Zur Beschleunigung der Minenerschließung wurde ein Bergbauunternehmen unter Vertrag genommen, und die Erzförder- und Erschließungsleistungen sind folglich auf das Zielniveau gestiegen. Die Silberproduktion kehrte zum Ende des dritten Quartals 2025 auf das geplante Niveau zurück.

- In der Mühle wurden insgesamt 271.726 Tonnen Erz mit einem Silbergehalt von im Schnitt 100 g/t – verglichen mit 110 g/t im gleichen Zeitraum des Vorjahres – verarbeitet, was einem Anstieg von 22 % im Jahresvergleich entspricht.

- Die Silbergewinnungsrate für das Quartal belief sich auf 66 % gegenüber 69 % im dritten Quartal 2024.

- In diesem Quartal wurden mit bis zu zwei Bohrgeräten – einem an der Oberfläche und einem unter Tage - Bohrungen über 1.755 m auf dem Konzessionsgebiet absolviert. Die Bohrungen 2025 liegen leicht unter dem Plansoll, nachdem der Schwerpunkt von unterirdischen auf oberirdische Bohrungen verlegt wurde, wo das Unternehmen aktuell das neue Explorationsziel La Esquina erprobt.

Goldmine Jerritt Canyon:

- Das Unternehmen leitete während des Quartals sein Bohrprogramm 2025 bei Jerritt Canyon in Nevada (USA) ein. Mit zwei Oberflächenbohrgeräten wurden Bohrungen über 12.522 m auf dem Konzessionsgebiet absolviert. Das Unternehmen plant die Veröffentlichung der Ergebnisse des Bohrprogramms 2025 vor Ende des Jahres. Die Bohrungen konzentrieren sich auf die Greenfield-Exploration sowie die Erweiterung der Mineralressource und sind dem Plan voraus.

QUALIFIZIERTE SACHVERSTÄNDIGE

Gonzalo Mercado, P. Geo., Vice President of Exploration and Technical Services des Unternehmens und „qualifizierter Sachverständiger“ gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt.

BEKANNTGABE DER FINANZERGEBNISSE UND DIVIDENDE FÜR DAS 3. QUARTAL 2025

Das Unternehmen plant, vor Börsenöffnung am 5. November 2025 seine ungeprüften Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2025 zu veröffentlichen und die Dividendenausschüttung für das dritte Quartal 2025 sowie die Stichtage für die Eintragung und die Auszahlung an die Aktionäre bekannt zu geben.

ANKÜNDIGUNG DER TELEFONKONFERENZ

Das Unternehmen wird am Mittwoch, den 5. November 2025, um 8:30 Uhr (PT) / 11:30 Uhr (ET) eine Telefonkonferenz und einen Webcast veranstalten, um Investoren und Analysten über den aktuellen Stand des Unternehmens zu informieren und die Produktions- und Finanzergebnisse für das dritte Quartal zu erörtern. Das Unternehmen wird kurz vor der Telefonkonferenz eine weitere Pressemeldung veröffentlichen, um die Investoren an die Einzelheiten der Telefonkonferenz zu erinnern und Details zur Teilnahme bereitzustellen.

ERNEUERUNG DES AKTIENRüCKKAUFPROGRAMMS

Das Unternehmen freut sich ferner bekannt zu geben, dass die Toronto Stock Exchange („TSX“) die Absichtserklärung von First Majestic, ein ordnungsgemäßes Aktienrückkaufprogramm (das „Aktienrückkaufprogramm“) durchzuführen, das über die Einrichtungen der TSX und/oder über alternative kanadische Handelssysteme abgewickelt werden soll, akzeptiert hat.

Gemäß dem Aktienrückkaufprogramm kann First Majestic während des zwölfmonatigen Zeitraums, der am 14. Oktober 2025 beginnt und am oder vor dem 13. Oktober 2026 endet, bis zu 24.500.000 seiner Stammaktien („Aktien“) erwerben, was etwa 5 % der 490.028.835 ausgegebenen und ausstehenden Aktien zum 30. September 2025 entspricht. First Majestic darf - vorbehaltlich der TSX-Vorschriften, die auch Blockkäufe zulassen - täglich höchstens 402.698 Aktien erwerben (dies entspricht 25 % des durchschnittlichen täglichen Handelsvolumens der Aktien in den letzten sechs Kalendermonaten, das sich auf 1.610.792 Aktien belief).

Alle von First Majestic getätigten Aktienkäufe im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms erfolgen über Transaktionen am offenen Markt. Der Preis, den das Unternehmen für etwaige Aktienkäufe zahlen wird, entspricht dem vorherrschenden Kurs zum Zeitpunkt des Erwerbs dieser Aktien. Alle Käufe im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms werden von den zukünftigen Marktbedingungen abhängen und alle vom Unternehmen erworbenen Aktien werden annulliert. Die Käufe im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms werden vom Broker von First Majestic anhand der von der TSX und den geltenden Gesetzen vorgeschriebenen Parameter durchgeführt werden.

Im Rahmen des vorherigen Aktienrückkaufprogramms von First Majestic, das am 12. September 2024 begann und am 11. September 2025 endete, erwarb das Unternehmen insgesamt 818.500 Aktien zu einem volumengewichteten Durchschnittspreis von je 7,898 C$ am offenen Markt und annullierte diese. Das Unternehmen hatte von der TSX die Genehmigung für den Erwerb von bis zu 10.000.000 Stammaktien im Rahmen des vorherigen Aktienrückkaufprogramms erhalten.

First Majestic ist der Auffassung, dass der Marktpreis seiner Aktien von Zeit zu Zeit den zugrunde liegenden Wert des Unternehmens und dessen zukünftigen Geschäftsaussichten nicht vollständig widerspiegeln könnte. Das Unternehmen ist der Auffassung, dass der Erwerb von Aktien zu solchen Zeiten im besten Interesse des Unternehmens ist. Es ist davon auszugehen, dass solche Käufe allen Aktionären zugutekommen, da sie ihre anteilige Kapitalbeteiligung am Unternehmen erhöhen.

ÜBER FIRST MAJESTIC

First Majestic ist ein börsennotiertes Bergbauunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf der Silber- und Goldproduktion in Mexiko und den USA liegt. Das Unternehmen besitzt und betreibt vier aktive Untertageminen in Mexiko – die Silbermine Cerro Los Gatos (das Unternehmen ist zu 70 % an dem Besitzer und Betreiber der Mine, dem Los Gatos Joint Venture, beteiligt, die Silber-/Goldmine Santa Elena, die Silber-/Goldmine San Dimas und die Silbermine La Encantada - sowie ein Portfolio von Erschließungs- und Explorationsanlagen, einschließlich des Goldprojekts Jerritt Canyon im Nordosten von Nevada (USA).

First Majestic ist stolz darauf, seine im Eigenbesitz befindliche Münzprägeanstalt, First Mint, LLC, zu betreiben und einen Teil seiner Silberproduktion der Öffentlichkeit zum Kauf anzubieten. Barren, Münzen und Medaillons können online unter www.firstmint.com, zu den niedrigsten verfügbaren Prämien erworben werden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an info@firstmajestic.com, besuchen Sie unsere Website unter www.firstmajestic.com oder rufen Sie unsere gebührenfreie Nummer 1.866.529.2807 an.

FIRST MAJESTIC SILVER CORP.

„gezeichnet“

Keith Neumeyer, President & CEO

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ und „zukunftsgerichtete Aussagen“ gemäß den geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetzen (zusammen „zukunftsgerichtete Aussagen“). Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen, Geschäftsaussichten oder -chancen des Unternehmens, die auf Prognosen zukünftiger Ergebnisse, Schätzungen von noch nicht ermittelbaren Beträgen und Annahmen des Managements beruhen, die wiederum auf der Erfahrung und Wahrnehmung des Managements in Bezug auf historische Trends, aktuelle Bedingungen und erwartete zukünftige Entwicklungen basieren. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen in Bezug auf: den Zeitpunkt der Veröffentlichung der Finanzergebnisse des Unternehmens für das dritte Quartal 2025 und der Einzelheiten der Dividendenausschüttung des Unternehmens für das dritte Quartal 2025; den Zeitpunkt der Veröffentlichung weiter Ergebnisse der Explorationsbohrprogramme 2025 des Unternehmens; die Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich einer starken Produktion in der Silbermine Los Gatos für den Rest des Jahres 2025, um seine überarbeitete Prognose für 2025 zu erreichen; das Ziel des Unternehmens, die Erzdurchsatzleistung in der Silbermine Los Gatos auf Grundlage der Betriebstage in der zweiten Hälfte des Jahres 2026 auf 4.000 Tonnen pro Tag zu erhöhen; und Einzelheiten zur Telefonkonferenz für Investoren im November 2025, um seine Produktions- und Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2025 zu erörtern. Die Annahmen können sich als falsch erweisen und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Folglich können die Prognosen nicht garantiert werden. Die Anleger werden dementsprechend ausdrücklich darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf die Vorgaben und zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da es keine Garantie dafür gibt, dass die Pläne, Annahmen oder Erwartungen, auf die sich diese stützen, eintreten werden. Alle Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Aussagen über nachgewiesene und wahrscheinliche Mineralreserven und Mineralressourcenschätzungen können ebenfalls als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden, sofern sie Schätzungen der Mineralisierung beinhalten, die bei der Erschließung des Konzessionsgebiets angetroffen werden, und im Falle von nachgewiesene und angedeutete Mineralressourcen oder nachgewiesene und wahrscheinliche Mineralreserven spiegeln solche Aussagen die Schlussfolgerung wider, die auf bestimmten Annahmen beruht, dass die Minerallagerstätte wirtschaftlich ausgebeutet werden kann. Alle Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Prognosen, Ziele bzw. zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder betreffen (oft, aber nicht immer, unter Gebrauch von Wörtern oder Begriffen wie „suchen“, „rechnen mit“, „planen“, „fortsetzen“, „schätzen“, „erwarten“, „können“, „werden“, „vorhersagen“, „prognostizieren“, „Potenzial“, „Ziel“, „beabsichtigen“, „könnten“, „dürften“, „sollten“, „glauben“ und ähnliche Ausdrücke), sind keine Aussagen über historische Fakten und können „zukunftsgerichtete Aussagen“ sein.

Die aktuellen Ergebnisse können von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Dazu gehören unter anderem: die Dauer und die Auswirkungen globaler Gesundheitskrisen, wie Pandemien auf unsere Operationen und Mitarbeiter sowie die Auswirkungen auf die globale Wirtschaft und Gesellschaft; allgemeine wirtschaftliche Bedingungen, einschließlich Inflationsrisiken; tatsächliche Ergebnisse von Explorationstätigkeiten; Schlussfolgerungen aus wirtschaftlichen Bewertungen; Änderungen der Projektparameter im Zuge der Verfeinerung von Plänen; Rohstoffpreise; Schwankungen der Erzreserven, -gehalte oder -gewinnungsraten; die tatsächliche Leistung von Anlagen, Ausrüstungen oder Prozessen im Vergleich zu den Spezifikationen und Erwartungen; Unfälle; Arbeitsbeziehungen; soziale und arbeitsrechtliche Unruhen; Beziehungen zu lokalen Gemeinschaften; Änderungen in nationalen oder lokalen Regierungen; Änderungen der geltenden Gesetzgebung oder deren Anwendung; Regeln oder Vorschriften und deren Anwendung und Durchsetzung; Verzögerungen bei der Einholung von Genehmigungen, der Sicherung von Finanzierungen oder bei der Fertigstellung von Erschließungs- oder Bautätigkeiten; Wechselkursschwankungen; zusätzlicher Kapitalbedarf; staatliche Regulierung; Umweltrisiken; Reklamationskosten; Ergebnisse von anhängigen Rechtsstreitigkeiten; Einschränkungen des Versicherungsschutzes sowie jene Faktoren, die im Abschnitt „Beschreibung der Geschäftstätigkeit - Risikofaktoren“ im jüngsten Jahresbericht des Unternehmens für das am 31. Dezember 2024 zu Ende gegangene Geschäftsjahr, der bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca, und im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 40-F für das am 31. Dezember 2023 endende Jahr, der bei der United States Securities and Exchange Commission auf EDGAR unter www.sec.gov/edgar eingereicht wurde. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, es kann jedoch keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen. Den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sollte daher kein übermäßiges Vertrauen entgegengebracht werden. Diese Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Meldung. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltende Gesetze vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte First Majestic, ein Silberjunior auf dem Weg in die Mittelklasse? First Majestic Silver Corporation +0,12 % Aktie 52 Aufrufe heute Goldrausch2025 vor 25 Minuten

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.