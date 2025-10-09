Mega-Rallye
127 Prozent Tagesgewinn: Diese Aktie geht durch die Decke!
Die Aktie von European Lithium sorgt aktuell für Furore: Nach Bekanntgabe eines Rückkaufprogramms und Berichten über das Interesse der US-Regierung an einem Partnerunternehmen stieg der Kurs zeitweise um 127 Prozent.
- Aktienrückkaufprogramm bis 2026: 135 Mio. Aktien.
- US-Regierung prüft Einstieg bei Critical Metals Corp.
- European Lithium spielt Schlüsselrolle im Rohstoffmarkt.
Der Konzern kündigte an, bis Ende März 2026 bis zu 135 Millionen eigene Aktien über den Markt zurückzukaufen – rund zehn Prozent des Kapitals. Damit wolle das Management den aus seiner Sicht deutlich zu niedrigen Börsenwert korrigieren. Die Ankündigung löste ein Rekordvolumen an der Börse aus und unterstreicht den Anspruch des Unternehmens, das Vertrauen der Aktionäre zu festigen.
Parallel dazu rückt die Beteiligung an Critical Metals Corp in den Fokus. Das Unternehmen hält inzwischen mehr als 90 Prozent am grönländischen Tanbreez-Projekt, das über bedeutende Vorkommen an seltenen Erden verfügt. European Lithium selbst bleibt mit 7,5 Prozent am Projekt beteiligt und ist zugleich größter Anteilseigner von Critical Metals. Die Übertragung der zusätzlichen Anteile steht noch unter Genehmigung der Behörden in Nuuk, soll aber bis November abgeschlossen werden.
Besonders brisant: Laut mehreren Berichten prüft Washington einen Einstieg bei Critical Metals. Hintergrund ist der wachsende Druck der USA, unabhängige Lieferketten für strategische Rohstoffe aufzubauen. Schon jetzt bestehen Lieferabkommen mit amerikanischen Partnern, die einen erheblichen Teil der künftigen Tanbreez-Produktion sichern. Sollte die US-Regierung tatsächlich Kapital in Critical Metals lenken, hätte European Lithium als Hauptaktionär eine Schlüsselfunktion im geopolitischen Rohstoffpoker.
Die Kombination aus Rückkauf, wachsender Präsenz im Lithium-Sektor durch das Wolfsberg-Projekt in Österreich und dem Zugriff auf seltene Erden in Grönland schafft ein einzigartiges Profil. Für Anleger bleibt das Szenario allerdings hochvolatil: Genehmigungsfragen, Kapitalbedarf und geopolitische Risiken können den Kurs jederzeit beeinflussen. Dennoch: Die jüngsten Entwicklungen zeigen, dass European Lithium im Kampf um strategische Rohstoffe plötzlich eine zentrale Rolle einnimmt.
Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion
Die European Lithium Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +16,83 % und einem Kurs von 0,122EUR auf Tradegate (09. Oktober 2025, 08:49 Uhr) gehandelt.