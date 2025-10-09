127 Prozent Tagesgewinn: Diese Aktie geht durch die Decke!

Der Konzern kündigte an, bis Ende März 2026 bis zu 135 Millionen eigene Aktien über den Markt zurückzukaufen – rund zehn Prozent des Kapitals. Damit wolle das Management den aus seiner Sicht deutlich zu niedrigen Börsenwert korrigieren. Die Ankündigung löste ein Rekordvolumen an der Börse aus und unterstreicht den Anspruch des Unternehmens, das Vertrauen der Aktionäre zu festigen.

Parallel dazu rückt die Beteiligung an Critical Metals Corp in den Fokus. Das Unternehmen hält inzwischen mehr als 90 Prozent am grönländischen Tanbreez-Projekt, das über bedeutende Vorkommen an seltenen Erden verfügt. European Lithium selbst bleibt mit 7,5 Prozent am Projekt beteiligt und ist zugleich größter Anteilseigner von Critical Metals. Die Übertragung der zusätzlichen Anteile steht noch unter Genehmigung der Behörden in Nuuk, soll aber bis November abgeschlossen werden.