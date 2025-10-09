    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGerresheimer AktievorwärtsNachrichten zu Gerresheimer
    UBS stuft GERRESHEIMER AG auf 'Buy'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Gerresheimer nach einer Ausblickssenkung zunächst auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Rating und Ziel stünden aber auf dem Prüfstand, nachdem der Spezialverpackungshersteller im Rahmen vorläufiger Quartalszahlen zum dritten Mal die Jahresziele nach unten revidiert habe, schrieb Olivier Calvet in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Die Konsensschätzungen für Umsatz und operatives Ergebnis (Ebitda) dürften nun um bis zu 5 beziehungsweise 10 Prozent sinken und die für das Ergebnis je Aktie sogar im prozentual zweistelligen Bereich./rob/gl/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 00:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,31 % und einem Kurs von 34,22EUR auf Tradegate (09. Oktober 2025, 08:30 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Olivier Calvet
    Analysiertes Unternehmen: GERRESHEIMER AG
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 75
    Kursziel alt: 75
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



