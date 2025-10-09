UBS stuft GERRESHEIMER AG auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Gerresheimer nach einer Ausblickssenkung zunächst auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Rating und Ziel stünden aber auf dem Prüfstand, nachdem der Spezialverpackungshersteller im Rahmen vorläufiger Quartalszahlen zum dritten Mal die Jahresziele nach unten revidiert habe, schrieb Olivier Calvet in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Die Konsensschätzungen für Umsatz und operatives Ergebnis (Ebitda) dürften nun um bis zu 5 beziehungsweise 10 Prozent sinken und die für das Ergebnis je Aktie sogar im prozentual zweistelligen Bereich./rob/gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 00:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,31 % und einem Kurs von 34,22EUR auf Tradegate (09. Oktober 2025, 08:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Olivier Calvet

Analysiertes Unternehmen: GERRESHEIMER AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 75

Kursziel alt: 75

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

