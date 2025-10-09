Tocvan entdeckt neue goldführende Zone mit historischen Stollen

Nur 2 Tage nach der Veröffentlichung der spektakulären Magnetik-Ergebnisse (siehe hier) aus dem South Block liefert Tocvan Ventures Corp. heute die nächste bedeutende Entdeckung: In der North Alteration Zone des zu 100% kontrollierten Gran Pilar Gold-Silber-Projekts in Sonora, Mexiko, wurde eine neue mineralisierte Zone mit Hilfe eines neu entdeckten historischen unterirdischen Stollen identifiziert – und zwar 800 m entfernt von einer Gesteinsprobe mit 3,2 g/t Gold und 1.225 g/t Silber und 1.100 m entfernt von einer weiteren Probe mit 5,6 g/t Gold und 106 g/t Silber.

Diese Entdeckung deutet darauf hin, dass die bislang getrennt erscheinenden Funde der Gesteinsproben tatsächlich Teil eines durchgehenden Ader-Systems sind – ein geologischer Zusammenhang, der das gesamte Potenzial des nördlichen Projektteils in ein neues Licht rückt. Beachtlich sind nicht nur die hohen Goldgehalte, sondern auch die starken Silbergehalte.



Historische Stollen, sichtbare Adern, neue Proben: Ein System von beachtlicher Größe

Wie Tocvan heute mitteilt, zeigen die neuen Kartierungen, Gesteinsproben und geophysikalischen Daten, dass sich die Zone über merh als 1 km in Nord-Süd-Richtung erstreckt und mit anomaler Boden-Geochemie sowie Alterationszonen übereinstimmt.



Vollbild / Heute veröffentlichte Karte der nördlichen Alterationszone mit den wichtigsten Zielgebieten innerhalb des Alterationsbereichs.

Alte Stollen und Schächte belegen, dass hier bereits vor Jahrzehnten gezielt auf goldführende Quarzgänge abgebaut wurde. Selbst heutige Kleinschürferaktivitäten im Abstrombereich bestätigen die fortgesetzte Goldführung an der Oberfläche.



Vollbild / Historischer Untertagebau mit intensiver Siliziumdioxidalterung, Pyrit und Arsenopyrit. Laborergebnisse der "Channel Samples"-Gesteinsproben aus diesem Stollen stehen noch aus.

CEO Brodie Sutherland erklärt: "Diese Entdeckung ist ein entscheidender Schritt, um das volle Potenzial der North Alteration Zone zu erschließen, die bislang noch weitgehend ungebohrt und kaum exploriert ist. Die historischen Abbaustollen in diesem Korridor unterstreichen die Aussichtsreichheit des Gebiets und stehen in direktem Zusammenhang mit unserer laufenden Expansionsstrategie. Wir priorisieren hier Bohrziele, um hochgradige Erweiterungen zu verfolgen und auf unseren jüngsten Erfolgen bei Gran Pilar aufzubauen."



Vollbild / Aderbrekzie mit Bändern aus Arsenopyrit und Pyrit.



Zwei große Zonen – ein wachsendes System

Die heutige Meldung knüpft direkt an die Ergebnisse der drohnengestützten Magnetikmessung vom 7. Oktober an, bei der Tocvan im South Block einen 2 × 2,5 km großen strukturellen Komplex entdeckt hatte. Dort stimmen magnetische Anomalien perfekt mit geochemischen Hotspots überein, darunter Oberflächenproben von bis zu 21,2 g/t Gold und über 2.000 g/t Silber.

Die Kombination beider Pressemitteilungen ergibt nun ein beeindruckendes Gesamtbild: Tocvan kontrolliert mehrere parallele goldführende Trends, die sowohl im Süden (Main Zone, South Block) als auch im Norden (North Alteration Zone) über Kilometer hinweg kontinuierliche, oberflächennahe Mineralisierung zeigen.

Diese Konstellation deutet auf ein zusammenhängendes, großräumiges epithermales System hin – ein geologischer Rahmen, wie er typischerweise den größten Goldminen Mexikos zugrunde liegt, etwa in den Distrikten Mulatos, La Colorada oder San Francisco. Solche Systeme zeichnen sich dadurch aus, dass sie über Kilometer hinweg durchgehende Adern- und Vererzungsstrukturen aufweisen, die sowohl an der Oberfläche als auch in der Tiefe wirtschaftlich abbaubare Gold- und Silbergehalte enthalten.



Was Tocvan bei Gran Pilar aufzeigt, ist daher außergewöhnlich selten – insbesondere für ein Unternehmen dieser Größenordnung. In der Regel werden solche zusammenhängenden Aderfelder erst nach Jahren intensiver Exploration entdeckt – und oft erst dann, wenn ein Großkonzern bereits eingestiegen ist. Dass Tocvan nun Hinweise auf nicht nur eine sondern mehrere durchgehende, oberflächennahe und hochgradige Adern liefert, die sich über mehrere Kilometer erstrecken können, ist ein seltener Glücksfall im Junior-Mining-Sektor.



Eine außergewöhnliche Entdeckung

Besonders bemerkenswert ist die Lage der Funde: Die Adern verlaufen nahe oder direkt an der Erdoberfläche – ideal für einen kostengünstigen Tagebau. In Verbindung mit den genehmigten Bohrungen und der bereits geplanten Pilotmine (50.000 Tonnen Haufenlaugung) könnte Tocvan bald sowohl Explorations- als auch Testproduktionsergebnisse vorweisen.

Bei Goldpreisen von nun mehr als $4.000 USD/Unze und niedrigen geschätzten Produktionskosten von etwa $1.500 USD/Unze könnte sich Gran Pilar zu einem der wirtschaftlich attraktivsten neuen Gold-Silber-Projekte in Mexiko entwickeln.



Fazit: Tocvan steht vor einem Durchbruch



Mit der Entdeckung der mineralisierten Zone in der North Alteration Zone und den Magnetik-Ergebnissen aus dem South Block hat Tocvan in nur 48 Stunden zwei wesentliche Meilensteine geliefert. Beide Zonen zeigen deutliche Hinweise auf kontinuierliche, hochgradige und leicht zugängliche Mineralisierung. Die bevorstehenden Bohrungen könnten erstmals den Zusammenhang zwischen diesen Adern bestätigen – und damit eine bedeutende, zusammenhängende Gold-Silber-Struktur auf mehreren Kilometern nachweisen.

Was Tocvan derzeit bei Gran Pilar aufdeckt, ist außergewöhnlich: Ein großflächiges, oberflächennahes Goldsystem, das technisch einfach, kostengünstig und skalierbar erschließbar scheint – in einer Zeit, in der der Goldpreis neue Rekorde setzt.

Für Investoren ist das von zentraler Bedeutung: Ein durchgehendes epithermales System ermöglicht nicht nur skalierbare Exploration und Produktion, sondern auch eine schrittweise Erschließung mit überschaubarem Kapitalbedarf. Das bedeutet: Tocvan könnte bereits mit der genehmigten Pilotmine auf vergleichsweise kleinem Raum beginnen, gleichzeitig aber auf ein viel größeres, zusammenhängendes System erweitern. Diese Kombination – hohe Gehalte, oberflächennahe Lage, geologischer Zusammenhang und bereits vorhandene Infrastruktur – findet man nur in einer Handvoll erfolgreicher Goldgeschichten Mexikos der letzten 2 Jahrzehnte. Wenn sich der Zusammenhang der Zonen durch die bevorstehenden Bohrungen bestätigt, sollte Gran Pilar vom Explorer zum Übernahmekandidaten avancieren – und genau solche Szenarien haben in der Vergangenheit regelmäßig zu massiven Neubewertungen geführt.





Vollbild



Tocvan profitiert überproportional: Hohe Marge, massiver Hebel auf den Goldpreis



Vollbild / Der Goldpreis erreicht mit über $4.000 USD/Unze ein neues Allzeithoch – und eröffnet Tocvan eine außergewöhnlich hohe Gewinnspanne: Bei erwarteten Produktionskosten der Pilotanlage von nur $1.500 USD/Unze liegt die potenzielle Marge bei mehr als $2.500 USD/Unze. In diesem historischen Marktumfeld könnte jede neue Entdeckung bei Gran Pilar einen erheblichen wirtschaftlichen Hebel entfalten.



Goldman Sachs: Die Goldpreis-Rallye hat noch lange kein Ende



Vollbild / "Goldman Sachs hat seine Prognose für den Goldpreis im Dezember 2026 auf $4.900 USD/Unze (von zuvor $4.300 USD) angehoben und begründet dies mit starken und anhaltenden Zuflüssen, die seit dem 26. August zu einem Anstieg von 17% geführt haben. Die Bank geht davon aus, dass die anhaltenden Käufe westlicher ETFs und Zentralbanken von Dauer sein dürften, was sie dazu veranlasst hat, das Basisniveau ihrer Preisprognose anzuheben." (Quelle)



Derweil rechnet ntv-Börsenreporter Raimund Brichta mit weiteren Goldpreis-Anstiegen und nennt Gründe für seine Prognose, dass der "Goldpreis irgendwann fünfstellig sein wird": Siehe Video hier



Tocvan-Aktie im klaren Aufwärtstrend: Steigendes Momentum mit jedem Explorationsfortschritt



Vollbild / Der 2-Jahres-Chart von Tocvan Ventures Corp. an der kanadischen Heimatbörse zeigt einen stabilen Aufwärtstrendkanal mit stetig höheren Tiefs und Hochs. Nach den jüngsten Entdeckungen auf dem Gran Pilar Gold-Silber-Projekt zieht das Handelsvolumen deutlich an. Bei Rekord-Goldpreisen und unmittelbar bevorstehenden Bohrungen deutet alles darauf hin, dass Tocvan vor einer fundamentalen Neubewertung steht.



Unternehmensdetails



Tocvan Ventures Corp.

Suite 1150 Iveagh House

707 – 7th Avenue S.W.

Calgary, Alberta, Kanada T2P 3H6

Telefon: +1 403 668 7855

Email: bsutherland@tocvan.ca (Brodie Sutherland)

www.tocvan.com

ISIN: CA88900N1050

Aktien im Markt: 63.801.341

Kanada Symbol (CSE): TOC

Aktueller Kurs: $0,88 CAD (08.10.2025)

Marktkapitalisierung: $50 Mio. CAD

Deutschland Symbol / WKN (Tradegate): TV3 / A2PE64

Aktueller Kurs: €0,536 EUR (08.10.2025)

Marktkapitalisierung: €34 Mio. EUR

Kontakt:



Tocvan News-Disclaimer: Brodie A. Sutherland, CEO von Tocvan Ventures Corp. und eine qualifizierte Person („QP“) gemäß der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen geprüft und genehmigt. Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen: Weder die Canadian Securities Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung. Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“, die unter anderem Aussagen zu Aktivitäten, Ereignissen oder Entwicklungen enthalten können, die das Unternehmen erwartet oder für die Zukunft vorhersieht. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören Aussagen über die Verwendung der Erlöse aus dem Angebot. Solche zukunftsgerichteten Informationen sind häufig, aber nicht immer, durch die Verwendung von Wörtern und Ausdrücken wie „plant“, „erwartet“, „wird erwartet“, „budgetiert“, „geplant“, „schätzt“, „prognostiziert“, „beabsichtigt“, „erwartet“ oder „glaubt“ oder Variationen (einschließlich negativer Variationen) solcher Wörter und Ausdrücke, oder die besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse „können“, „könnten“, „würden“, „könnten“ oder „werden“ erfolgen, eintreten oder erreicht werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen und alle Annahmen, auf denen sie basieren, werden in gutem Glauben getroffen und spiegeln unsere aktuelle Einschätzung hinsichtlich der Ausrichtung unseres Geschäfts wider. Das Management hält diese Annahmen für angemessen. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem Risiken im Zusammenhang mit dem spekulativen Charakter des Geschäfts des Unternehmens, der Entwicklungsphase des Unternehmens und der Finanzlage des Unternehmens. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

Rockstone Disclaimer und Informationen zu zukunftsgerichteten Aussagen: Rockstone Research und Tocvan Ventures Corp. („Tocvan“) weisen ausdrücklich darauf hin, dass alle in diesem Bericht enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich von den prognostizierten abweichen. Der Leser wird auf die öffentlichen Einreichungen von Tocvan verwiesen, die über SEDAR+ unter www.sedarplus.ca zugänglich sind, um eine umfassendere Diskussion der Risikofaktoren und deren mögliche Auswirkungen zu erhalten. Übersetzungen aus dem Englischen erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Abweichungen oder Fehler können nicht ausgeschlossen werden. Verbindlich sind ausschließlich die englischen Originalfassungen. Alle Aussagen in diesem Bericht, die keine historischen Fakten darstellen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Ein erheblicher Teil dieses Berichts besteht aus Projektionen und Annahmen. Zukunftsgerichtete Aussagen in diesem Bericht umfassen, sind jedoch nicht beschränkt auf Aussagen wie die geplante Aufnahme und Durchführung von Bohr- und Trenching-Arbeiten, die Errichtung und Inbetriebnahme einer Pilotanlage zur Haufenlaugung mit einer Kapazität von 50.000 Tonnen, erwartete Gold- und Silberproduktionsraten sowie metallurgische Rückgewinnungswerte, die Möglichkeit, zusätzliche Ressourcen zu definieren oder eine großräumige Lagerstätte zu entdecken, die fortlaufende Entwicklung des Gran Pilar Projekts hin zu einer potenziellen kommerziellen Produktion, die Finanzierung und Umsetzung von Explorations- und Entwicklungsprogrammen, die allgemeinen Markt- und Rohstoffpreisbedingungen, insbesondere in Bezug auf Gold und Silber, sowie die Fähigkeit des Unternehmens, langfristig Wert für seine Aktionäre zu schaffen. Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unwägbarkeiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass tatsächliche Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten abweichen. Risiken und Unwägbarkeiten umfassen unter anderem die spekulative Natur von Explorations- und Entwicklungsprojekten, geologische Unsicherheiten und das Risiko, dass Explorationsergebnisse nicht reproduzierbar sind, Verzögerungen oder Nichterhalt von behördlichen Genehmigungen, operative Risiken während Explorations- und Pilotproduktionsphasen, Unsicherheiten hinsichtlich metallurgischer Ergebnisse und wirtschaftlicher Machbarkeit, Abweichungen zwischen prognostizierten und tatsächlichen Kosten, Schwankungen der Marktpreise für Edelmetalle, politische, rechtliche und regulatorische Risiken in Mexiko, Risiken im Zusammenhang mit Finanzierung, Liquidität und Kapitalbedarf, die Abhängigkeit von Schlüsselfunktionen im Management und von lokalen Partnern sowie allgemeine makroökonomische und marktbezogene Faktoren. Es kann keine Gewissheit gegeben werden, dass sich die zukunftsgerichteten Aussagen als zutreffend erweisen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können erheblich abweichen. Daher sollten Leser kein unangemessenes Vertrauen in diese Aussagen setzen. Weder Rockstone noch der Autor übernehmen eine Verpflichtung, hierin enthaltene Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Offenlegung von Interessen und rechtliche Hinweise: Nichts in diesem Bericht ist als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren auszulegen. Rockstone, seine Eigentümer und der Autor dieses Berichts sind keine registrierten Broker-Dealer oder Finanzberater. Bevor Sie in Wertpapiere investieren, sollten Sie stets Ihren Finanzberater und einen registrierten Broker-Dealer konsultieren. Treffen Sie niemals eine Investitionsentscheidung ausschließlich auf Grundlage von Online- oder Druckberichten, einschließlich Berichten von Rockstone – insbesondere, wenn es sich um kleine, wenig gehandelte Unternehmen handelt. Der Autor dieses Berichts, Stephan Bogner, erhielt von Tocvan Ventures Corp. eine Vergütung in Höhe von 19.000 CAD für einen Zeitraum von 3 Monaten. Zudem hält er Wertpapiere von Tocvan und wird daher auch von einem Handelsvolumen- und Kursanstieg profitieren. Dies stellt einen erheblichen Interessenkonflikt dar, der die Objektivität dieser Berichterstattung beeinflussen kann. Der Autor kann die Wertpapiere jederzeit ohne Ankündigung handeln; dadurch können weitere Interessenkonflikte entstehen. Dieser Bericht ist als werbliche Veröffentlichung zu verstehen und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Alle Angaben entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ohne Vorankündigung ändern. Eine Haftung für finanzielle Verluste, die durch Investitionen aufgrund dieses Berichts entstehen, ist ausgeschlossen. Die Ansichten von Rockstone und des Autors in Bezug auf die in den Berichten vorgestellten Unternehmen spiegeln ausschließlich die eigenen Einschätzungen wider und basieren auf Informationen aus öffentlichen Quellen, die als zuverlässig gelten. Rockstone und der Autor haben keine unabhängige Due-Diligence-Prüfung vorgenommen. Weder Rockstone noch der Autor garantieren die Genauigkeit, Vollständigkeit oder Nützlichkeit des Inhalts, noch dessen Eignung für bestimmte Zwecke. Ebenso gibt es keine Garantie, dass die erwähnten Unternehmen sich wie erwartet entwickeln oder dass vorgenommene Vergleiche mit anderen Unternehmen zutreffen. Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer sorgfältig. Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, nutzen Sie weder diese Website noch den Bericht. Durch die Nutzung der Website oder dieses Berichts erklären Sie sich mit dem Disclaimer einverstanden, unabhängig davon, ob Sie ihn vollständig gelesen haben. Die bereitgestellten Informationen sind allgemeiner und bildender Natur. Daten, Tabellen, Abbildungen und Bilder, sofern nicht anders gekennzeichnet oder verlinkt, stammen aus Stockwatch.com, Tocvan Ventures Corp. und öffentlich zugänglichen Quellen.