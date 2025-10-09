Nordex könnten Hoch vom Vortag nochmals anlaufen

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNordex AktievorwärtsNachrichten zu Nordex

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Nordex könnten am Donnerstag das Hoch vom Vortag wieder ansteuern. Nach aggregierten Auftragsdaten für das dritte Quartal lag der Kurs im vorbörslichen Handel mit 23,60 Euro leicht im Plus im Vergleich zum Xetra-Schluss am Mittwoch. Da waren sie in der Spitze mit 23,96 Euro auf den höchsten Stand seit April 2021 geklettert.

    Der Hersteller von Windturbinen übertraf im dritten Quartal mit Aufträgen mit einer Gesamtleistung von 2,2 Gigawatt die Markterwartungen. Die Konsensschätzung lautet auf eine Leistung von knapp 2 Gigawatt.

    Das Unternehmen profitiere von Makrotrends wie Elektrifizierung und Energiebedarf für die Anwendung von Künstlicher Intelligenz, schrieb Analyst Leon Mühlenbruch von mwb Research. Gleichzeitig halte sich die Konkurrenz aus China in Grenzen./bek/mis

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordex Aktie

    Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 23,78 auf Tradegate (09. Oktober 2025, 08:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordex Aktie um +4,57 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,06 %.

    Die Marktkapitalisierung von Nordex bezifferte sich zuletzt auf 5,47 Mrd..

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 23,600EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 18,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 25,00EUR was eine Bandbreite von -22,35 %/+7,85 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
