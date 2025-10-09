JPMORGAN stuft RIO TINTO auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rio Tinto von 5450 auf 6170 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der europäische Minensektor sei seit Anfang August am zweitbesten gelaufen, mit einem Anstieg um 22 Prozent, schrieb Dominic O'Kane in einer am Donnerstag vorliegenden Sektorstudie. Diese überdurchschnittliche Entwicklung könne sich bis in das nächste Jahr fortsetzen. Rio Tinto nahm der Experte vor einem Kapitalmarkttag Anfang Dezember zudem auf seine Empfehlungsliste./bek/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 21:50 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,97 % und einem Kurs von 58,58EUR auf Tradegate (09. Oktober 2025, 08:32 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Dominic O'Kane

Analysiertes Unternehmen: RIO TINTO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 61,7

Kursziel alt: 54,5

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



