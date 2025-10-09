JPMORGAN stuft RIO TINTO auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rio Tinto von 5450 auf 6170 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der europäische Minensektor sei seit Anfang August am zweitbesten gelaufen, mit einem Anstieg um 22 Prozent, schrieb Dominic O'Kane in einer am Donnerstag vorliegenden Sektorstudie. Diese überdurchschnittliche Entwicklung könne sich bis in das nächste Jahr fortsetzen. Rio Tinto nahm der Experte vor einem Kapitalmarkttag Anfang Dezember zudem auf seine Empfehlungsliste./bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 21:50 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 21:50 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,97 % und einem Kurs von 58,58EUR auf Tradegate (09. Oktober 2025, 08:32 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Dominic O'Kane
Analysiertes Unternehmen: RIO TINTO
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 61,7
Kursziel alt: 54,5
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Dominic O'Kane
Analysiertes Unternehmen: RIO TINTO
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 61,7
Kursziel alt: 54,5
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte