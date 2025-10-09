UBS hebt Hellofresh auf 'Buy' - Ziel hoch auf 10,80 Euro

Accountant1987 schrieb 28.05.25, 18:29

Danke für deine Ausführungen. Kann denen schon zu 95 % folgen, alles gut.

Wo ich eine andere Meinung habe: "Geld verdienen" und dann ein operatives Ergebnis oder Ergebnis nach Steuern zitieren passt nicht. Ob man Geld verdient hat sieht man in der CF-Rechnung und nicht in der Bilanz oder GuV. V.a. sprichst du dann absolut richtigerweise das Thema "Dividenden" an. Woraus werden denn Dividenden bezahlt? Nicht aus dem operativen Ergebnis oder aus dem EBITDA oder AEBITDA oder EBIT oder dem net income, sondern eben aus dem FCF. HF könnte problemlos in vermutlich 2 Jahren eine Dividende zahlen (Geld fließt ja jetzt auch schon über das ARP zurück an die Aktionäre). Ob sie eine Dividende zahlen wird man aber sehen, hängt auch davon ob, wieviel man in Good Chop, Pets Table, Roll-out Factor etc. noch investieren möchte oder ob man bereits früher einen "stabilen Gleichgewichts-Zustand" anvisiert und auf "(sehr?) hohem Niveau" dann einfach vor sich hin lebt ohne größere Invests und Wachstum aber mit massiver Cash-Generierung. Denke das ist aber noch zu früh zum Beurteilen... das weiß vermutlich ja HF selbst noch nicht ob jemals z.B. ein Good Chop auf Länder in Europa ausgerollt werden soll.