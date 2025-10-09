ANALYSE-FLASH
UBS hebt Hellofresh auf 'Buy' - Ziel hoch auf 10,80 Euro
- UBS stuft Hellofresh von "Neutral" auf "Buy" hoch.
- Kursziel von 7,60 auf 10,80 Euro angehoben.
- Umsatzrückgang verlangsamt sich, Kosteneinsparungen übertroffen.
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat Hellofresh von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 7,60 auf 10,80 Euro angehoben. Der Umsatzrückgang des Kochboxenversenders sollte sich seit dem vergangenen Quartal verlangsamt haben und sich ab dem zweiten Quartal 2026 umkehren, schrieb Jo Barnet-Lamb in seiner am Donnerstag vorliegenden Neubewertung. Zudem traut er dem Unternehmen zu, die angestrebten Kosteneinsparungen von 200 Millionen Euro zu übertreffen. Der Experte hob seine Umsatz- und operativen Ergebnisprognosen (aEbitda) für 2026 und die Folgejahre an./rob/gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 15:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HelloFresh Aktie
Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,65 % und einem Kurs von 7,382 auf Tradegate (09. Oktober 2025, 08:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HelloFresh Aktie um +2,06 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,95 %.
Die Marktkapitalisierung von HelloFresh bezifferte sich zuletzt auf 1,31 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,500EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +30,55 %/+17,49 % bedeutet.
Hier die Zahlen für August 2025:
Factor scheint Hellofresh in den USA bezüglich des - vermutlich größtenteils durch Werbemaßnahmen generierten - Webtraffics nun dauerhaft überholt zu haben. Der Konkurrent Homechef scheint in den letzten Monaten wieder etwas Boden verloren zu haben.
Bei Goodchop sieht man das gleiche Spiel wie vor ein paar Jahren zwischen Factor und Freshly (die inzwischen vom Markt verschwunden sind): man hat den bisherigen Marktführer Butcherbox beim Webtraffic überholt, dieser wird es aktuell wohl schwer haben, weiteres Wachstum zu generieren. Zum Vergleich: vor zweieinhalb Jahren lag Goodchop noch auf dem Niveau von CrowdCow.
Mich persönlich überrascht das ein bisschen. Es wirkt gerade so, als ob man in den USA wieder verstärkt Gas gibt - und das eigentlich in allen Bereichen: Kochboxen, Ready-to-eat und bei Goodchop. Bin gespannt auf die nächsten Quartalszahlen...
Wo ich eine andere Meinung habe: "Geld verdienen" und dann ein operatives Ergebnis oder Ergebnis nach Steuern zitieren passt nicht. Ob man Geld verdient hat sieht man in der CF-Rechnung und nicht in der Bilanz oder GuV. V.a. sprichst du dann absolut richtigerweise das Thema "Dividenden" an. Woraus werden denn Dividenden bezahlt? Nicht aus dem operativen Ergebnis oder aus dem EBITDA oder AEBITDA oder EBIT oder dem net income, sondern eben aus dem FCF. HF könnte problemlos in vermutlich 2 Jahren eine Dividende zahlen (Geld fließt ja jetzt auch schon über das ARP zurück an die Aktionäre). Ob sie eine Dividende zahlen wird man aber sehen, hängt auch davon ob, wieviel man in Good Chop, Pets Table, Roll-out Factor etc. noch investieren möchte oder ob man bereits früher einen "stabilen Gleichgewichts-Zustand" anvisiert und auf "(sehr?) hohem Niveau" dann einfach vor sich hin lebt ohne größere Invests und Wachstum aber mit massiver Cash-Generierung. Denke das ist aber noch zu früh zum Beurteilen... das weiß vermutlich ja HF selbst noch nicht ob jemals z.B. ein Good Chop auf Länder in Europa ausgerollt werden soll.