    Autobahnen in Berlin werden für Polizeieinsatz gesperrt

    Für Sie zusammengefasst
    • Stadtautobahn Berlin wegen Polizeieinsatz gesperrt.
    • Sperrung gilt von 10:00 bis 15:00 Uhr heute.
    • Umfahrung des Bereichs wird dringend empfohlen.

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Stadtautobahn in Berlin wird heute wegen eines größeren Polizeieinsatzes stundenlang gesperrt. Über die Hintergründe des Einsatzes machte die Polizei zunächst keine Angaben.

    Die Autobahnen 100 und 113 werden zwischen der Anschlussstelle Stubenrauchstraße und der Alboinstraße in beiden Fahrtrichtungen komplett gesperrt, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Die Sperrung gilt demnach von 10.00 bis 15.00 Uhr.

    Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren und mehr Fahrzeit einzuplanen./agy/DP/mis



    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
