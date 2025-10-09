    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKnorr-Bremse AktievorwärtsNachrichten zu Knorr-Bremse
    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    JEFFERIES stuft Knorr-Bremse auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 98 auf 101 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Bremsenhersteller sehe sich in diesem Jahr mit einem deutlich schwächeren Lkw-Markt in den USA konfrontiert, da die Unsicherheit hinsichtlich der Zölle anhalte, schrieb Lucas Ferhani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Da jedoch die Talsohle in Sicht sei und sich die Auftragslage wahrscheinlich bessern werde, bleibe er positiv gestimmt. Das höhere Kursziel rechtfertigte er mit der Verlagerung des Bewertungshorizonts auf das Jahr 2027./rob/edh/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 08:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Knorr-Bremse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 82,05EUR auf Tradegate (09. Oktober 2025, 08:06 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Lucas Ferhani
    Analysiertes Unternehmen: Knorr-Bremse
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 101
    Kursziel alt: 98
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 101,00, was eine Steigerung von +24,54% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JEFFERIES stuft Knorr-Bremse auf 'Buy' Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 98 auf 101 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Bremsenhersteller sehe sich in diesem Jahr mit einem deutlich schwächeren Lkw-Markt in den USA konfrontiert, da die …