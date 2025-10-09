Humanoid Global schließt mit Torus Talent eine Absichtserklärung über den Aufbau einer strategischen Partnerschaft für die Rekrutierung von Talenten ab

Vancouver, BC – 9. Oktober 2025 / IRW-Press / Humanoid Global Holdings Corp. („Humanoid Global“ oder das „Unternehmen“) ( CSE:ROBO , FWB:0XM1 , OTCQB:RBOHF ), ein börsennotierter Investment-Emittent, der sich auf den Aufbau und die Beschleunigung eines Portfolios von Pionierunternehmen im Bereich der humanoiden Robotik und der verkörperten KI konzentriert, freut sich, den Abschluss einer Absichtserklärung („MOU“) mit Torus Talent Consultants LTD („Torus Talent“) bekannt zu geben.

Torus Talent wurde 2020 gegründet und ist ein in Vancouver ansässiges Recruiting- und Beratungsunternehmen, das auf die Rekrutierung von Spitzeningenieuren und technischen Fachkräften für Unternehmen in ganz Nordamerika spezialisiert ist, darunter auch für Unternehmen in den Bereichen Robotik und fortschrittlicher Technologien. Torus Talent verfügt zudem über weitere Netzwerke im Vereinigten Königreich, in Europa sowie in Lateinamerika. Torus Talent konzentrierte sich anfangs auf die wichtigsten technischen Disziplinen wie Elektronik, Mechanik, Software und Daten und hat seine Tätigkeit seither auf spezialisierte Positionen in den Bereichen Robotik, künstliche Intelligenz sowie Forschung und Entwicklung erweitert. So können Unternehmen während der gesamten Entwicklung ihrer Technologie – von der frühen Konzeption bis hin zur praktischen Anwendung – mit nur einem vertrauenswürdigen Partner zusammenarbeiten.

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Torus Talent, dessen umfassende Erfahrung im Bereich der Personalbeschaffung für die Skalierung unserer Portfoliounternehmen von entscheidender Bedeutung sein wird, damit sie ihren Bedarf an Talenten im sich rasch entwickelnden Ökosystem der humanoiden Robotik bewältigen können“, so Shahab Samimi, CEO von Humanoid Global. „Diese Zusammenarbeit unterstreicht unser Engagement für den Aufbau hochkarätiger Teams, die Innovationen vorantreiben und die Marktakzeptanz der verkörperten KI beschleunigen.“

Torus Talent arbeitet mit Robotik- und Hightech-Unternehmen in jeder Wachstumsphase zusammen, von aufstrebenden Start-ups bis hin zu etablierten Branchenführern, und unterstützt sie beim Aufbau von Teams, die Ideen vom Prototyp bis zur Produktion umsetzen können. Torus Talent versteht den gesamten technischen Bedarf jedes Unternehmens, von Hardware und Steuerungssystemen bis hin zu Software und Daten, und bringt Unternehmen mit Technikern und Führungskräften in Kontakt, die sofort einen wirkungsvollen Beitrag leisten können. Torus Talent stellt mithilfe gezielter Kontaktaufnahmen und strukturierter Bewertungen sicher, dass jede Einstellung sowohl den technischen Zielen als auch der Kultur des jeweiligen Unternehmens entspricht.