RBC stuft NORDEX AG auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Nordex mit "Underperform" und einem Kursziel von 18,50 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Aktienkurs habe sich seit Jahresbeginn dank der unterstützenden deutschen Windenergiepolitik sowie der besseren Bilanz bereits mehr als verdoppelt, schrieb Colin Moody in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung. Doch ab Mitte 2026 könnten sich die Aufträge aus Deutschland halbieren. Zudem werde der Windturbinenhersteller die Nettobarmittel, die bis 2028 rund 1,2 Milliarden Euro erreichen dürften, wohl reinvestieren und nicht an die Anleger ausschütten./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 01:14 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 01:14 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,29 % und einem Kurs von 22,94EUR auf Tradegate (09. Oktober 2025, 09:05 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Colin Moody

Analysiertes Unternehmen: NORDEX AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 18,50

Kursziel alt: 18,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 18,50 € , was einem Rückgang von -19,70% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer