    ANALYSE-FLASH

    JPMorgan belässt Gerresheimer auf 'Overweight' - Ziel 99,30 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan belässt Gerresheimer auf "Overweight"
    • Kursziel von 99,30 Euro trotz Gewinnwarnung
    • Umsatz- und Ergebnisprognosen stark gesenkt
    Foto: Marion Stolzenwald - Gerresheimer AG

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Gerresheimer nach einer Ausblickssenkung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 99,30 Euro belassen. Es sei die vierte Gewinnwarnung des Spezialverpackungsherstellers in den letzten 18 bis 24 Monaten und die erste unter dem neuen Finanzchef, kommentierte David Adlington in einer am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Zudem hätten die Eckdaten für den Umsatz und mehr noch für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) sowie für das Ergebnis je Aktie die Konsensschätzungen verfehlt. Diese dürften nun für 2025 um rund 4 beziehungsweise 9 und mehr als 35 Prozent sinken./rob/gl/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 23:56 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 23:56 / BST

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Gerresheimer Aktie

    Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -11,84 % und einem Kurs von 32,90 auf Tradegate (09. Oktober 2025, 09:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Gerresheimer Aktie um -0,97 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,38 %.

    Die Marktkapitalisierung von Gerresheimer bezifferte sich zuletzt auf 1,14 Mrd..

    Gerresheimer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0800 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 70,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 49,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 99,00EUR was eine Bandbreite von +48,31 %/+199,64 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 99,30 Euro


    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
