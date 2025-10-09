ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Gerresheimer auf 'Overweight' - Ziel 99,30 Euro
- JPMorgan belässt Gerresheimer auf "Overweight"
- Kursziel von 99,30 Euro trotz Gewinnwarnung
- Umsatz- und Ergebnisprognosen stark gesenkt
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Gerresheimer nach einer Ausblickssenkung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 99,30 Euro belassen. Es sei die vierte Gewinnwarnung des Spezialverpackungsherstellers in den letzten 18 bis 24 Monaten und die erste unter dem neuen Finanzchef, kommentierte David Adlington in einer am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Zudem hätten die Eckdaten für den Umsatz und mehr noch für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) sowie für das Ergebnis je Aktie die Konsensschätzungen verfehlt. Diese dürften nun für 2025 um rund 4 beziehungsweise 9 und mehr als 35 Prozent sinken./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 23:56 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 23:56 / BST
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Gerresheimer Aktie
Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -11,84 % und einem Kurs von 32,90 auf Tradegate (09. Oktober 2025, 09:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Gerresheimer Aktie um -0,97 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,38 %.
Die Marktkapitalisierung von Gerresheimer bezifferte sich zuletzt auf 1,14 Mrd..
Gerresheimer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0800 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 70,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 49,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 99,00EUR was eine Bandbreite von +48,31 %/+199,64 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 99,30 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Gerresheimer - A0LD6E - DE000A0LD6E6
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Gerresheimer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Goldman Sachs hat am 1.10. mitgeteilt, dass sie am 24.9. die Stimmrechte nach Paragraph 33 und 34 auf über 10 Prozent ausgebaut haben und zwar von 8,9 auf 11,4 %. Es geht hier nur um reine Stimmrechte, nicht um Instrumente nach Paragraph 38 des Wertpapierhandelsgesetzes.
- ein langfristiges strategisches Engagement beim Emittenten angestrebt wird oder die kurzfristige Erzielung von Handelsgewinnen im Vordergrund der Investition stehen,
- er innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere Stimmrechte durch Erwerb oder auf sonstige Weise zu erlangen beabsichtigt,
- er eine Einflussnahme auf die Besetzung von Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorganen des Emittenten anstrebt, und
- er eine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der Gesellschaft, insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung und die Dividendenpolitik, anstrebt.
Die Ermittlungen der Bafin werden sich letztendlich als Non-Event herausstellen.
Laut übereinstimmenden Medienberichten soll PE irgendetwas in den 70ern angeboten haben, also grob etwas zwischen 70 bis maximal 79 Euro.