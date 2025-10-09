    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGerresheimer AktievorwärtsNachrichten zu Gerresheimer

    ANALYSE-FLASH

    UBS belässt Gerresheimer zunächst auf 'Buy' mit Ziel 75 Euro

    • UBS belässt Gerresheimer auf "Buy" bei 75 Euro.
    • Ausblickssenkung führt zu Überprüfung von Rating/Ziel.
    • Umsatz- und Ebitda-Schätzungen sinken um bis zu 10%.
    ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat Gerresheimer nach einer Ausblickssenkung zunächst auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Rating und Ziel stünden aber auf dem Prüfstand, nachdem der Spezialverpackungshersteller im Rahmen vorläufiger Quartalszahlen zum dritten Mal die Jahresziele nach unten revidiert habe, schrieb Olivier Calvet in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Die Konsensschätzungen für Umsatz und operatives Ergebnis (Ebitda) dürften nun um bis zu 5 beziehungsweise 10 Prozent sinken und die für das Ergebnis je Aktie sogar im prozentual zweistelligen Bereich./rob/gl/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 00:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Gerresheimer Aktie

    Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -11,84 % und einem Kurs von 32,90 auf Tradegate (09. Oktober 2025, 09:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Gerresheimer Aktie um -0,97 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,38 %.

    Die Marktkapitalisierung von Gerresheimer bezifferte sich zuletzt auf 1,14 Mrd..

    Gerresheimer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0800 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 70,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 49,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 99,00EUR was eine Bandbreite von +48,31 %/+199,64 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: UBS
    Kursziel: 75 Euro


