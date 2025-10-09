UBS belässt Gerresheimer zunächst auf 'Buy' mit Ziel 75 Euro

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Gerresheimer Aktie

Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -11,84 % und einem Kurs von 32,90 auf Tradegate (09. Oktober 2025, 09:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Gerresheimer Aktie um -0,97 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,38 %.

Die Marktkapitalisierung von Gerresheimer bezifferte sich zuletzt auf 1,14 Mrd..

Gerresheimer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0800 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 70,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 49,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 99,00EUR was eine Bandbreite von +48,31 %/+199,64 % bedeutet.