ANALYSE-FLASH
UBS belässt Gerresheimer zunächst auf 'Buy' mit Ziel 75 Euro
- UBS belässt Gerresheimer auf "Buy" bei 75 Euro.
- Ausblickssenkung führt zu Überprüfung von Rating/Ziel.
- Umsatz- und Ebitda-Schätzungen sinken um bis zu 10%.
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat Gerresheimer nach einer Ausblickssenkung zunächst auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Rating und Ziel stünden aber auf dem Prüfstand, nachdem der Spezialverpackungshersteller im Rahmen vorläufiger Quartalszahlen zum dritten Mal die Jahresziele nach unten revidiert habe, schrieb Olivier Calvet in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Die Konsensschätzungen für Umsatz und operatives Ergebnis (Ebitda) dürften nun um bis zu 5 beziehungsweise 10 Prozent sinken und die für das Ergebnis je Aktie sogar im prozentual zweistelligen Bereich./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 00:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -11,84 % und einem Kurs von 32,90 auf Tradegate (09. Oktober 2025, 09:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Gerresheimer Aktie um -0,97 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,38 %.
Die Marktkapitalisierung von Gerresheimer bezifferte sich zuletzt auf 1,14 Mrd..
Gerresheimer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0800 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 70,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 49,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 99,00EUR was eine Bandbreite von +48,31 %/+199,64 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 75 Euro
Goldman Sachs hat am 1.10. mitgeteilt, dass sie am 24.9. die Stimmrechte nach Paragraph 33 und 34 auf über 10 Prozent ausgebaut haben und zwar von 8,9 auf 11,4 %. Es geht hier nur um reine Stimmrechte, nicht um Instrumente nach Paragraph 38 des Wertpapierhandelsgesetzes.
- ein langfristiges strategisches Engagement beim Emittenten angestrebt wird oder die kurzfristige Erzielung von Handelsgewinnen im Vordergrund der Investition stehen,
- er innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere Stimmrechte durch Erwerb oder auf sonstige Weise zu erlangen beabsichtigt,
- er eine Einflussnahme auf die Besetzung von Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorganen des Emittenten anstrebt, und
- er eine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der Gesellschaft, insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung und die Dividendenpolitik, anstrebt.
Die Ermittlungen der Bafin werden sich letztendlich als Non-Event herausstellen.
Laut übereinstimmenden Medienberichten soll PE irgendetwas in den 70ern angeboten haben, also grob etwas zwischen 70 bis maximal 79 Euro.