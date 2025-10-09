    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung

    Dax steigt auf Rekordhoch

    ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung - Dax steigt auf Rekordhoch
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienindex Dax hat sich am Donnerstag zu einer Höchstmarke aufgeschwungen. Dank moderater Gewinne erreichte das Börsenbarometer im frühen Handel mit 24.698 Zählern den höchsten Kurs seiner Historie. Zuletzt betrug der Aufschlag 0,3 Prozent auf 24.680 Punkte.

    Die Aussicht auf Zinssenkungen in den USA sowie ein sich abzeichnender Ausweg aus der politischen Krise in Frankreich stützen die Aktienbörsen ebenso wie die Euphorie im US-Technologiesektor. So sorgt der KI-Megatrend rund um den Globus weiter für viel Kursfantasie.

    Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Unternehmen lag mit 0,1 Prozent im Plus bei 30.889 Punkten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 0,2 Prozent zu.

    Rückenwind erhält der Dax laut der Landesbank Helaba von der Wall Street, wo der marktbreite S&P 500 und der technologielastige Nasdaq 100 am Vorabend weitere Rekorde aufgestellt hatten. In Japan hatte der Leitindex Nikkei ebenfalls eine Bestmarke aufgestellt.

    Die Aktien von Gerresheimer brachen um elf Prozent ein. Der Hersteller von Verpackungen für die Pharmaindustrie kappte die Jahresziele nach einem schwachen dritten Quartal noch weiter.

    Die Papiere von Hellofresh verteuerten sich um mehr als sieben Prozent. Die Bank UBS prognostizierte mit Blick auf die Umsätze des Kochboxenversenders eine Wende zum Besseren und riet daher zum Kauf der Aktien.

    Kontron -Papiere stiegen um ein Prozent nach einer Kaufempfehlung des Bankhauses Metzler.

    Spitzenreiter im Dax waren Siemens Energy mit plus 1,7 Prozent, nachdem sich die Analysten der RBC positiv geäußert hatten./bek/mis

     

