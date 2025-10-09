    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGlencore AktievorwärtsNachrichten zu Glencore

    ANALYSE-FLASH

    JPMorgan senkt Glencore auf 'Neutral' - Ziel erhöht auf 400 Pence

    • JPMorgan stuft Glencore auf "Neutral" herab.
    • Kursziel steigt von 370 auf 400 Pence an.
    • Minensektor seit August um 22% gewachsen.
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Glencore von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber von 370 auf 400 Pence angehoben. Der europäische Minensektor sei seit Anfang August am zweitbesten gelaufen mit einem Anstieg um 22 Prozent, schrieb Dominic O'Kane in einer am Donnerstag vorliegenden Sektorstudie. Diese überdurchschnittliche Entwicklung könne sich bis in das nächste Jahr fortsetzen. Die Geschäftszahlen für das dritte Quartal und auch der Kapitalmarkttag von Glencore seien allerdings mit Risiken behaftet./bek/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 21:50 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 00:15 / BST

    ISIN:JE00B4T3BW64WKN:A1JAGV

     

    Die Glencore Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,68 % und einem Kurs von 4,17 auf Tradegate (09. Oktober 2025, 09:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Glencore Aktie um +4,75 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +24,77 %.

    Die Marktkapitalisierung von Glencore bezifferte sich zuletzt auf 48,54 Mrd..

    Glencore zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6400 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 3,0000GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 3,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 400,00GBP was eine Bandbreite von -27,01 %/+9.632,36 % bedeutet.


