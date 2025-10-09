JPMorgan senkt Glencore auf 'Neutral' - Ziel erhöht auf 400 Pence

Glencore will in Argentinien 1 Mio. Tonnen Kupfer produzieren

Glencore will die Kupferproduktion in Argentinien hochfahren und hat für zwei Projekte RIGI-Anträge gestellt. Innerhalb von nur einer Dekade könnte das Land für den globalen Kupfermarkt massiv an Bedeutung gewinnen.





Glencore meldet El Pachón und Agua Rica für RIGI an

El Pachón ist eine Kupfer- und Molybdänlagerstätte in der argentinischen Provinz San Juan und verfügt derzeit über geschätzte gemessene, angezeigte und abgeleitete Mineralressourcen von rund 6 Mrd. t Erz mit durchschnittlichen Gehalten von 0,43 % Kupfer, 2,2 g/t Silber und 130 g/t Molybdän.





Agua Rica ist eine Kupfer-, Gold-, Silber- und Molybdänlagerstätte in der Provinz Catamarca und verfügt derzeit über geschätzte gemessene und angezeigte Mineralressourcen von ca. 1,2 Mrd. t Erz mit durchschnittlichen Gehalten von 0,47 % Kupfer, 0,20 g/t Gold, 3,40 g/t Silber und 0,03 % Molybdän.





Martín Pérez de Solay, CEO von Glencore Argentina, verweist auf das große Potenzial der Projekte und Argentiniens für den Rohstoffmarkt. "Argentinien könnte den globalen Kupfermarkt in zehn Jahren mit zwei Millionen Tonnen Kupfer versorgen", schätzt er. Für ein Land, das seit der Schließung der Mine Bajo de la Alumbrera im Jahr 2018 keine nennenswerte Kupferproduktion mehr vorzuweisen hat eine beachtliche Größenordnung.





"Glencore könnte in 10 bis 15 Jahren in Argentinien fast eine Million Tonnen Kupfer produzieren", sagte Pérez de Solay bei einer Veranstaltung des Council of the Americas. Die anfängliche Produktion aus den beiden Projekten taxiert er auf 500.000 Tonnen.





"Argentinien kann in zehn Jahren zwei Mio. Tonnen Kupfer produzieren"

https://www.miningscout.de/blog/2025/08/22/glencore-will-mit-rigi-in-argentinien-1-mio-t-kupfer-produzieren/