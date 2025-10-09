ANALYSE-FLASH
JPMorgan senkt Glencore auf 'Neutral' - Ziel erhöht auf 400 Pence
- JPMorgan stuft Glencore auf "Neutral" herab.
- Kursziel steigt von 370 auf 400 Pence an.
- Minensektor seit August um 22% gewachsen.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Glencore von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber von 370 auf 400 Pence angehoben. Der europäische Minensektor sei seit Anfang August am zweitbesten gelaufen mit einem Anstieg um 22 Prozent, schrieb Dominic O'Kane in einer am Donnerstag vorliegenden Sektorstudie. Diese überdurchschnittliche Entwicklung könne sich bis in das nächste Jahr fortsetzen. Die Geschäftszahlen für das dritte Quartal und auch der Kapitalmarkttag von Glencore seien allerdings mit Risiken behaftet./bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 21:50 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 00:15 / BST
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Glencore Aktie
Die Glencore Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,68 % und einem Kurs von 4,17 auf Tradegate (09. Oktober 2025, 09:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Glencore Aktie um +4,75 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +24,77 %.
Die Marktkapitalisierung von Glencore bezifferte sich zuletzt auf 48,54 Mrd..
Glencore zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 3,0000GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 3,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 400,00GBP was eine Bandbreite von -27,01 %/+9.632,36 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 400 Euro
Kaufempfehlung für Rohstoffhändler Glencore
Trotz unterdurchschnittlicher Kursentwicklung der Aktie des Schweizer Unternehmens Glencore (WKN: A1JAGV | ISIN: JE00B4T3BW64 | Ticker: 8GC) hält die Privatbank Berenberg an ihrer Kaufempfehlung „Buy“ fest und sieht ein Kursziel von 3,50 GBP als gerechtfertigt an. Seit Jahresanfang hat die Aktie des Rohstoffhändlers ca. 20 % verloren und notiert derzeit bei 2,82 GBP (3,23 EUR), während Wettbewerber Anglo American mit nur 18 % Kursrücksetzer etwas besser abschnitt.
Ursächlich für das schwache Abschneiden ist der niedrige Preis für Kraftwerks- und Kokskohlen. Dieser belastet den Umsatz und Gewinn des Unternehmens deutlich und der ursprünglich erwartete Cashflow aus der Übernahme der Kokskohle-Sparte von Teck Resources findet im Moment in signifikant geringerem Umfang statt. Trotz eines Aktienrückkaufprogrammes des Unternehmens über 2 Mrd. USD konnte sich der Kurs bisher noch nicht stabilisieren. Da das Unternehmen aber mit ca. 40 % Umsatzanteil im Bereich Metalle und Mineralien eine höhere EBITDA-Marge als in der Kohlesparte erzielt, dürften weiter steigende Metallpreise in den nächsten Halbjahresberichten ggf. positiv überraschen.
Glencore will in Argentinien 1 Mio. Tonnen Kupfer produzieren
Glencore will die Kupferproduktion in Argentinien hochfahren und hat für zwei Projekte RIGI-Anträge gestellt. Innerhalb von nur einer Dekade könnte das Land für den globalen Kupfermarkt massiv an Bedeutung gewinnen.
Glencore – Wann kommt der Ausbruch?
Das in der Schweiz ansässige Unternehmen Glencore (WKN: A1JAGV | ISIN: JE00B4T3BW64 | Ticker: 8GC) ist der größte Rohstoffhändler der Welt. Durch den jahrzehntelangen Handel mit Rohstoffen baute die Unternehmensführung den Konzern weiter aus und produziert mit eigenen Minen Rohstoffe wie Kupfer, Kohle, Zink, Silber, …, so dass bei vielen Transaktionen im Rohstoffbereich kein Weg an Glencore vorbeiführt.
Den stetigen operativen Cashflow nutzt das Unternehmen, um weitere Rohstoffminen aufzukaufen oder ganze Unternehmensteile zu übernehmen. Dies gelang in 2024 mit dem milliardenschweren Zukauf der Kohlesparte vom kanadischen Unternehmen Teck Resources. Auch im Erdölbereich kauft das Unternehmen zu, sobald andere Player ihre Exposure verringern wollen. So wurde in diesem Jahr - zusammen mit dem indonesischen Petrochemiekonzern Chandra Asri - von Shell die Raffinerieanlage in Singapur übernommen.
Mit Ad-hoc Meldung von letzter Woche kauften die Schweizer zudem das kanadische Batterierecycling Unternehmen Li-Cycle auf. Li-Cycle verfügt über vier Anlagen in Nordamerika sowie eine in Magdeburg. Glencore tritt hier als sogenannter „Weißer Ritter“ auf, denn das angeschlagene Unternehmen suchte einen Investor und stand bereits unter Gläubigerschutz in den USA und Kanada. Die Schweizer bauen damit ihre Präsenz im Batterierecyclinggeschäft weiter aus und besitzen mit der Anlage in Magdeburg nun eine der größten Recyclinganlagen für Batterien in Europa. Der Kaufpreis soll bei mind. 40 Mio. USD liegen.