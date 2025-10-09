    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Gaza-Deal ist 'Moment tiefer Erleichterung'

    • Keir Starmer erleichtert über Gaza-Kriegs-Durchbruch.
    • Sofortige Umsetzung der Vereinbarung gefordert.
    • Geiseln sollen bald freigelassen, Frieden angestrebt.

    LONDON (dpa-AFX) - Der britische Premierminister Keir Starmer hat sich über den Durchbruch bei den Verhandlungen über einen Plan zur Beendigung des Gaza-Kriegs erleichtert gezeigt. "Dies ist ein Moment tiefer Erleichterung, der weltweit zu spüren sein wird, insbesondere aber für die Geiseln, ihre Familien und die Zivilbevölkerung in Gaza", sagte Starmer in einer Mitteilung der Downing Street.

    Die Vereinbarung müsse "vollständig und ohne Verzögerung" umgesetzt werden, forderte er, "begleitet von der sofortigen Aufhebung aller Beschränkungen für lebensrettende humanitäre Hilfe in Gaza". Alle Parteien müssten jetzt ihre Verpflichtungen erfüllen, um das Ende des Krieges und einen langfristigen Frieden herbeiführen zu können.

    US-Präsident Donald Trump hatte vor wenigen Stunden einen Durchbruch bei den indirekten Gesprächen zwischen Israel und der islamistischen Hamas in Ägypten bekanntgegeben. Demnach sollen alle im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln bald freigelassen werden. Zudem werde Israel in der ersten Phase des US-Friedensplans seine Truppen auf eine vereinbarte Linie zurückziehen. Die Hamas bestätigte die Einigung./pba/DP/zb





    dpa-AFX
