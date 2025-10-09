Koalition einigt sich auf Bürgergeld-Reform
Für Sie zusammengefasst
- Reform des Bürgergelds mit schärferen Regeln beschlossen.
- Einigung zwischen Union und SPD nach Koalitionsausschuss.
- Bundeskanzler Merz informiert über die neuen Maßnahmen.
BERLIN (dpa-AFX) - Die Spitzen von Union und SPD haben sich auf eine Reform des Bürgergelds mit schärferen Regeln geeinigt. Das teilte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) nach einem Koalitionsausschuss in Berlin mit./bw/DP/mis
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen