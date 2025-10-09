BioNxt schließt „Fast-Track“-Patentanmeldung in den USA für die sublinguale Verabreichung von Cladribin zur Behandlung von Multipler Sklerose ab

Vancouver, BC / ACCESS Newswire / 9. Oktober 2025 / BioNxt Solutions Inc. („BioNxt“ oder das „Unternehmen“) (CSE:BNXT)(OTCQB:BNXTF)(FWB:BXT), ein auf innovative Technologien zur Verabreichung von Arzneimitteln der nächsten Generation spezialisiertes Biowissenschaftsunternehmen, gab heute bekannt, dass es beim U.S. Patent and Trademark Office (USPTO) eine Track-One-Prioritätspatentanmeldung für seine proprietäre sublinguale Schmelzfilmformulierung von Cladribin (BNT23001) zur Behandlung von Multipler Sklerose (MS) eingereicht hat. Die Track-One-Patentanmeldung umfasst auch sublinguale Arzneimittel zur Behandlung vieler anderer neurologischer Autoimmunerkrankungen, darunter Myasthenia gravis und Lupusnephritis.

Im Anschluss an die Pressemitteilung des Unternehmens vom 20. August 2025 hat das Unternehmen im Rahmen des Track-One-Programms des U.S. Patent and Trademark Office (USPTO) einen „Fast-Track“-Patentantrag für seine sublinguale Cladribin-Schmelzfilmformulierung für Multiple Sklerose (MS) eingereicht. Eine formelle Amtshandlung des USPTO wird innerhalb von 60 bis 90 Tagen und eine endgültige Patententscheidung innerhalb von 9 bis 12 Monaten erwartet. Das verkürzte Prüfungsverfahren bietet eine strategische Möglichkeit, sich zeitnah den Patentschutz in den Vereinigten Staaten zu sichern und die Immaterialgüterrechte des Unternehmens noch im Vorfeld der entscheidenden Bioäquivalenzstudien und Gespräche über kommerzielle Partnerschaften zu stärken.

Der Prozess der Patentnationalisierung wurde in wichtigen globalen Märkten in die Wege geleitet, darunter in der Europäischen Union, den USA, Kanada, Australien, Eurasien, Neuseeland und Japan. Sowohl das Europäische Patentamt als auch das Eurasische Patentamt haben positive Mitteilungen herausgegeben, darunter auch die Bekanntgabe der Absicht, Patente zu erteilen. Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit wurden vollständig anerkannt, und für nationale Anmeldungen sind nur formale, nicht wesentliche Anpassungen erforderlich. Dies ist eine ermutigende Bestätigung des einzigartigen wissenschaftlichen und kommerziellen Werts der proprietären Technologie von BioNxt.