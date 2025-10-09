„We're the whole damn pretty world" - DJ Pretty Pink & Model und Moderatorin Kim Hnizdo feiern Weltpremiere ihres ersten gemeinsame Songs beim Bunte New Faces Award

BERLIN, 9. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Große Bühne, große Gefühle und ein starkes Statement: Beim BUNTE New Faces Award trat die GNTM-Gewinnerin und Moderatorin Kim Hnizdo gestern Abend aus ihrer Comfort Zone und stand erstmals musikalisch an der Seite von EDM-Queen Pretty Pink auf der Bühne. Ihr Track „Pretty World" wurde live erstmals präsentiert und wurde vom Publikum mit frenetischem Applaus gefeiert. Mit diesem Auftritt zeigt Kim, dass sie den Mut hat, neue kreative Wege zu gehen und sich fernab gewohnter Rollenbilder neu auszuprobieren. Die Performance war Teil der NEX STAGE by glo Challenge, die Künstler:innen dazu inspiriert, eigene Grenzen zu sprengen und ihr nächstes Level zu erreichen. Der Song kann jetzt vorab gesichert und ab dem 7. November gestreamt werden.

Von der Idee zum Track

Für die Challenge wurde DJ Pretty Pink, bekannt von internationalen Festivals wie Tomorrowland, von glo eingeladen, gemeinsam mit einem Newcomer einen Track zu produzieren. Ihre Wahl fiel auf Kim Hnizdo, die als Host der NEX STAGE Kampagne bereits den Wandel vom Model zur Moderatorin vollzogen hat. In intensiven Studiosessions entstand ein tanzbarer Track, bei dem Pretty Pink die Beats lieferte und Kim die Lyrics beisteuerte. Kim beschreibt den Song so: „Diese Lyrics kommen direkt aus meinem Innersten. Sie spiegeln wider, was ich als selbstständige Frau in einer Welt voller vermeintlichem Glamour erlebt habe. Es geht um weit mehr als Schönheit – um gegenseitige Unterstützung, um die Stärke weiblicher Vielfalt und darum, mit Vorurteilen aufzuräumen." Pretty Pink ergänzt: „Der uplifting Beat trägt Kims Message und bringt sie musikalisch in die Welt. Die Energie bei der Live-Premiere war unglaublich – wir sind beide stolz auf das Ergebnis unserer persönlichen NEX STAGE by glo Challenge."

Mehr als ein Song – ein Manifest

„Pretty World" ist mehr als ein Debüttrack: Es ist eine Botschaft. Mit eingängigem Beat und klarer Haltung feiert der Song die Vielfalt und Widersprüchlichkeit von Weiblichkeit. Die Schlüssellinie „We're not just one pretty girl – we're the whole damn pretty world" steht für eine neue Generation von Frauen, die sich nicht in Stereotypen pressen lässt - laut, facettenreich und selbstbestimmt. Aus der Zusammenarbeit ist zudem eine echte Freundschaft entstanden, die dem Song spürbare Authentizität verleiht.

Exklusiv vorab – bald überall verfügbar

Das Publikum des Bunte New Faces Award erlebte die Premiere exklusiv am 8. Oktober. Ab dem 7. November erscheint „Pretty World" offiziell über das Label Deep Woods auf allen Streaming-Plattformen. Der Song kann bereits jetzt über folgenden Link vorab gespeichert werden: [pre-save-link].

