UBS stuft AURUBIS AG auf 'Sell'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Aurubis nach dem Kapitalmarkttag des Kupferproduzenten von 65 auf 67 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Finanzziele für das Geschäftsjahr 2025/26 entsprächen seinen Prognosen und den Konsensschätzungen, schrieb Daniel Major in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aussichten für den Cashflow seien freundlicher als erwartet. Nach einem Kursanstieg von rund 50 Prozent seit Jahresbeginn werde Aurubis jedoch deutlich über dem historischen Durchschnitt gehandelt, was darauf hindeute, dass der Markt das künftige Gewinnwachstum bereits einpreist./rob/edh/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 19:32 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Aurubis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,26 % und einem Kurs von 114,3EUR auf Tradegate (09. Oktober 2025, 09:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Daniel Major

Analysiertes Unternehmen: AURUBIS AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 67

Kursziel alt: 65

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



