Koalition plant gezielte Kaufanreize für E-Autos

Na, da hab ich ja mal zur Abwechslung den richtigen Riecher gehabt. Mein Verlust wenn ich jetzt erst aussteigen würde wäre mehr als das doppelte von gestern.





Ein bedeutender Teil des Rückgangs dürfte tatsächlich dadurch zustande kommen, dass Anleger so wie ich verärgert sind über die Informationspolitik gestern. Erst Absatzplus melden, und dann am selben Tag noch ne Gewinnwarnung hinterher schieben. Da denkt das Unternehmen dann vielleicht, es könne mit sowas die Gewinnwarnung abfedern. Aber da der Markt nicht doof ist, führt es sehr oft dazu, dass die Kursverluste dann eben noch größer ausfallen.





Ich bleib draußen und sehe hier auch keinen Grund, nach dem Kursverlust nochmal neu einzusteigen. Automotive steckt halt in der Krise in Deutschland im Moment, und da ist bei weitem noch kein Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Und solange das so bleibt, sind zumindest für mich die meisten Autohersteller nicht mal wert dass man sie auf der Watchlist behält.