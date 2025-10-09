Koalition plant gezielte Kaufanreize für E-Autos
- Union und SPD fördern Elektroauto-Kaufanreize.
- Programm zielt auf Haushalte mit geringem Einkommen.
- Unterstützung für klimaneutrale Mobilität geplant.
BERLIN (dpa-AFX) - Union und SPD planen neue gezielte Kaufanreize für Elektroautos. Vorgesehen ist ein Förderprogramm insbesondere für Haushalte mit kleinem und mittlerem Einkommen als Unterstützung für den Umstieg auf klimaneutrale Mobilität und die Nutzung emissionsfreier Fahrzeuge, wie es in einem Beschluss des Koalitionsausschusses heißt./sam/DP/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BYD Aktie
Die BYD Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,25 % und einem Kurs von 80,16 auf Tradegate (09. Oktober 2025, 09:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BYD Aktie um -0,97 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,58 %.
Die Marktkapitalisierung von BYD bezifferte sich zuletzt auf 44,90 Mrd..
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu BMW - 519000 - DE0005190003
Das denkt die wallstreetONLINE Community über BMW. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
bin heute mal eingestiegen; der Einbruch war zu verlockend IMHO 😁
Es steht und fällt, wie der internationale Geld-Adel gierig sein wird auf BMW.....
Na, da hab ich ja mal zur Abwechslung den richtigen Riecher gehabt. Mein Verlust wenn ich jetzt erst aussteigen würde wäre mehr als das doppelte von gestern.