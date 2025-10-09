HelloFresh - Aktienkurs springt nach oben +6,73 % - 09.10.2025

Die HelloFresh Aktie konnte bisher um +6,73 % auf 7,7250€ zulegen. Das sind +0,4870 € mehr als am letzten Handelstag. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

HelloFresh ist ein führender Anbieter von Kochboxen, die Kunden frische Zutaten und Rezepte direkt nach Hause liefern. Das Unternehmen bietet wöchentliche Boxen mit vorportionierten Zutaten und detaillierten Rezepten für einfache und abwechslungsreiche Mahlzeiten. HelloFresh ist einer der größten Anbieter im globalen Kochbox-Markt und hat eine starke Präsenz in Europa, Nordamerika und Australien. Zu den Hauptkonkurrenten zählen Blue Apron, Marley Spoon und Gousto. HelloFresh punktet mit einer breiten Rezeptauswahl, flexiblen Abonnements und einem Fokus auf Nachhaltigkeit durch reduzierte Lebensmittelverschwendung.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von HelloFresh in den letzten drei Monaten Verluste von -16,89 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die HelloFresh Aktie damit um -0,19 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,88 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei HelloFresh auf -37,88 %.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,17 % geändert.

HelloFresh Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,19 % 1 Monat -8,88 % 3 Monate -16,89 % 1 Jahr -22,82 %

Informationen zur HelloFresh Aktie

Es gibt 173 Mio. HelloFresh Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,32 Mrd.EUR wert.

Die Schweizer Großbank UBS hat Hellofresh von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 7,60 auf 10,80 Euro angehoben. Der Umsatzrückgang des Kochboxenversenders sollte sich seit dem vergangenen Quartal verlangsamt haben und sich ab dem …

Nach den Kursgewinnen am Vortag könnte sich der Dax am Donnerstag zu einem Rekordhoch aufschwingen. Im vorbörslichen Handel legte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex in der Spitze auf 24.662 Zähler zu. Im Xetra-Handel wäre das eine …

HelloFresh Aktie jetzt kaufen?

Ob die HelloFresh Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HelloFresh Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.